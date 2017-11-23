ОБСЕ опубликовала фото военной техники в центре Луганска
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографии техники и вооруженных людей на улицах Луганска.
На кадрах видны посты с вооруженными людьми, у многих из которых надеты белые нарукавные повязки и скрыты лица. Кроме того, опубликованы снимки бронетранспортеров и военных грузовиков.
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«СММ констатировала в целом спокойную обстановку в городе. Однако команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили об оцеплении центра Луганска вооруженными людьми без опознавательных знаков.