Минобороны заявило о скором разгроме ИГ на востоке Сирии

В ближайшее время западный берег Евфрата будет полностью отчищен от боевиков, что позволит завершить операцию по разгрому террористической группировки «Исламское государство», передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России после освобождения от боевиков ИГ города Аль-Букемаль продолжают вести успешные наступательные действия вдоль реки Евфрат.

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«В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГ населенный пункт Эль-Края», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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