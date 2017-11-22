КНДР нарушила мирное соглашение с Южной Кореей при преследовании сбежавшего солдата

Военные КНДР нарушили соглашение о перемирии с Южной Кореей от 1953 года, преследуя солдата, который бежал на юг. Об этом сообщает «Ренхап».

К такому выводу пришли специалисты Командования ООН в Южной Корее при просмотре видеозаписи перехода солдата через границу. На кадрах видно, что вооруженный винтовкой пограничник Северной Кореи пересек демаркационную линию. Кроме того, солдаты открыли по сбежавшему огонь.

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В Командовании отметили, что ответные действия южнокорейских военных соответствовали соглашению.

Врачи отметили, что солдат, который во время бегства был ранен, пришел в сознание.

Ранее сообщалось, что в желудке перебежчика обнаружили необычных паразитов.