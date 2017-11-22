КНДР нарушила мирное соглашение с Южной Кореей при преследовании сбежавшего солдата
Военные КНДР нарушили соглашение о перемирии с Южной Кореей от 1953 года, преследуя солдата, который бежал на юг. Об этом сообщает «Ренхап».
К такому выводу пришли специалисты Командования ООН в Южной Корее при просмотре видеозаписи перехода солдата через границу. На кадрах видно, что вооруженный винтовкой пограничник Северной Кореи пересек демаркационную линию. Кроме того, солдаты открыли по сбежавшему огонь.
Реклама
В Командовании отметили, что ответные действия южнокорейских военных соответствовали соглашению.
Врачи отметили, что солдат, который во время бегства был ранен, пришел в сознание.
Ранее сообщалось, что в желудке перебежчика обнаружили необычных паразитов.