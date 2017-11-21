России запретили выставлять военную технику на авиасалоне в Британии

Российская военная техника не будет представлена на одном из крупнейших в мире авиасалонов «Фарнборо» в Великобритании, заявил заместитель главы Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук, передает «Интерфакс».

«Решением ФСВТС России АО «Рособоронэкспорт» был определен организатором российской экспозиции продукции военного назначения на предстоящей выставке «Фарнборо Интернэшнл – 2018» в Великобритании. Однако в связи с решением Оргкомитета выставки о запрете демонстрации на салоне российской продукции военного назначения, данное решение отменено», — сказал он.

Реклама

По его словам, такой подход является примером недобросовестной конкуренции. Пунчук также выразил сожаление в связи с тем, что это решение не даст возможности использовать площадку авиасалона для обмена опытом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил презентацию российской делегацией военной продукции на авиасалонах 2017 и 2018 годов.