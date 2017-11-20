Посольство России в Сирии обстреляли из минометов

Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу. Об этом сообщает российский МИД.

«20 ноября около 10.35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения», — сообщает ведомство.

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По данным МИДа, в результате обстрела сотрудники дипмиссии не пострадали.

Российской министерство решительно осудило атаку террористов на посольство и призвало западных коллег также дать публичную оценку инциденту.