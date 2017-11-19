В Госдуме рассказали об обидах Польши на Российскую империю

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что у Польши есть «обиды на Российскую империю», в связи с чем они готовы сотрудничать с США в «лживых заявлениях», сообщает RT.

Он прокомментировал заявление польского министра обороны Антония Мачеревича о том, что провокации КНДР связаны с «планами России».

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По его словам, Польша является государством, имеющим «определенные амбиции, а также обиды на Российскую империю».

«И поэтому они готовы сотрудничать с Америкой даже в таких лживых заявлениях, направленных на оправдание ничем не обоснованной группировки, которую сегодня разворачивают США на границе с Россией, в Прибалтике и на территории Польши», — заявил он.

Шерин добавил, что не нужно удивляться подобным заявлениям со стороны высокопоставленных чиновников Польши, так как они ретранслируют позицию США.

«Они марионетки, которые должны говорить то, что им скажут. А польский министр просто хлеб свой отрабатывает», — заявил депутат.

Мачеревич в ходе визита в Канаду заявил, что, по мнению Варшавы, действия КНДР связаны с «российскими планами и агрессивным поведением России».