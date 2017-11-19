Шаманов: поставка оружия США «взорвет» ситуацию на Украине

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в случае поставок Украине американского оружия ситуация в стране «взорвется», передает РИА «Новости».

Он прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев рассчитывает получить от США не только противотанковые орудия, но также дроны и контрбатарейные системы.

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По словам Шаманова, «эти «хотелки» Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта».

«Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных. Это не осложнит, это взорвет ситуацию [на Украине]», — сказал он.

По его словам, если Вашингтон решится поставить оружие Украине, «это будет самый безответственный шаг».

Ранее Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами».