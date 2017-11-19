В Польше заявили о связи провокаций КНДР с «планами России»

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что, по мнению Варшавы, действия КНДР связаны с «российскими планами». Об этом он сказал во время своего визита в Канаду, передает «Укринформ».

«С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России», — заявил он.

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По его мнению, «осознание этого важно для понимания масштаба агрессии и планов России, которые ныне воплощаются».

Также Мачеревич заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» указывают на то, что Россия «готовилась к агрессии».