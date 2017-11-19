Глава минобороны Польши назвал учения России «вводом к горячей войне»

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» указывают на то, что Россия «готовилась к агрессии». Об этом он сказал в ходе визита в Канаду, сообщает «Укринформ».

«Учения «Запад-2017» закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным ледовитым океаном и Черным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — сказал он.

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По его словам, Варшаве нужно согласиться с предположением, что это не является новой «холодной войной».

«С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это не новая «холодная война», а ввод к горячей войне», — сказал Мачеревич.

Ранее Мачеревич заявил, что на территории Польши должны находиться две дивизии армии США для успешной обороны.