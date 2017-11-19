Минобороны Аргентины зафиксировало сигналы с пропавшей подлодки

Минобороны Аргентины заявило, что зафиксировало сигналы, которые, предположительно, отправлены с пропавшей подлодки «Сан Хуан», сообщает Reuters.

Отмечается, что всего было получено семь сигналов, однако установить контакт не удалось.

Власти Аргентины работают вместе с американской компанией, чтобы отследить сигналы и установить местонахождение подлодки.

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Подлодка с 44 членами экипажа перестала выходить на связь у берегов Аргентины.

«Сан Хуан» — боевая дизель-электрическая подводная лодка типа Santa Cruz, построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Судна этого типа — самые крупные подлодки из тех, что были построены во время Второй мировой войны, и одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире.