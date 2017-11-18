Российский самолет А-100 совершил первый полет

Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 совершил первый полет в субботу, 18 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Вега».

В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры.

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Авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

А-100 создан на базе Ил-76МД-90А, на котором установлен обтекатель с уникальной антенной системой и специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.