Боевая подлодка с 44 людьми не выходит на связь у берегов Аргентины

Военно-морские силы Аргентины в твиттере сообщили о начале поисков боевой подводной лодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь у берегов страны.

«ВМС проводят действия, чтобы восстановить связь с подлодкой «Сан-Хуан», потерянную во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что самолеты и корабли ВМС в данный момент находятся в зоне последнего зафиксированного местонахождения подлодки.