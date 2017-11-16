В Госдепе назвали Россию «угрозой от Балтики до Черного моря»

Директор по политическому планированию в госдепартаменте Брайан Хук заявил, что США считают Россию «угрозой от Балтики до Черного моря», передает РИА «Новости».

«У России нет идеологического единства, которое направляло бы ее действия. Но Россия, тем не менее, серьезный противник. Есть сходство с той угрозой, которую мы встречали во время холодной войны. Как и в прошлом, угроза идет от Балтики до Черного моря», — сказал он.

Реклама

По его словам, Россия показала способность проводить и готовить масштабные учения, такие как «Запад-2017». Кроме того, Хук заявил, что Россия модернизирует армию и ядерный арсенал, а также средства доставки.

Ранее США предупредили Россию о начале учений стратегических ядерных сил.