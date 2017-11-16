Лавров заявил об отсутствии доказательств сговора США и ИГ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет доказательств сговора между коалицией во главе с США и террористической группировкой «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«Говорить о сговоре я не могу, мы оперируем фактами. У нас нет доказательств, что здесь имел место какой-то сговор», — заявил он..

Реклама

По словам Лаврова, «реальная картина, сложившаяся в результате такого исхода боевиков (в Сирии) целыми и невредимыми, повлияла на ситуацию на земле».

Ранее Захарова назвала «нечестной игрой» США поддержку ИГ. В свою очередь Пентагон отверг обвинения со стороны Минобороны в поддержке ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.