Русский «Медведь» Ту-95МС. История создания и характеристики стратегического бомбардировщика

Ту-95МС ― советский и российский самолет-ракетоносец, который создавался в качестве носителя стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности. Он входит в состав стратегической авиации — одного из компонентов ядерной триады России — и считается самым скоростным в мире турбовинтовым серийным ракетоносцем. Предназначен для нанесения ядерных ударов по наиболее важным объектам противника. В кодификации НАТО эти самолеты получили название «Медведь».

Технические характеристики Ту-95МС

Ту-95МС — это цельнометаллический моноплан со стреловидным крылом, расположенным посередине фюзеляжа. На нем установлены четыре мощных турбовинтовых двигателя с четырехлопастными винтами. Тяга каждого двигателя составляет 15 тысяч лошадиных сил.

Самолет-ракетоносец может развивать скорость до 830 км/ч и нести боевую нагрузку до 20 тонн.

Главное оружие Ту-95МС — крылатые ракеты Х-55 с дальностью полета до 3,5 тыс. километров и возможностью нести ядерную боеголовку.

Самолет несет шесть таких ракет в барабанной пусковой установке в фюзеляже, а еще 10 можно разместить на пилонах под крыльями. Также он может быть оснащен двумя двуствольными пушками ГШ-23 калибром 23 мм. В качестве ударного вооружения способен нести авиационные морские мины.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

История создания

Ту-95МС — модернизированная версия советского межконтинентального бомбардировщика Ту-95, который был принят на вооружение в 1957 году. В отличие от базовой модели, Ту-95МС проектировался под крылатые ракеты большой дальности Х-55.

Самолет создавался как ответ на растущую мощь американской стратегической авиации в условиях гонки вооружений времен Холодной войны.

Опытный Ту-95МС впервые поднялся в небо в сентябре 1979 года. После завершения испытаний и доработок в 1981 году был запущен в серийное производство и принят на вооружение. В 1992-м, после выпуска 90 самолетов, серийное производство остановили. Сейчас действует программа модернизации и продления сроков эксплуатации уже имеющихся машин.

Модификацией этой модели занимаются ПАО «Туполев» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входят в «Ростех»). Первый полет Ту-95МСМ (модернизированная версия Ту-95МС) совершил в августе 2020 года.

close Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Евгений Биятов/РИА Новости

На бомбардировщике установили более современную навигационную вычислительную систему, а также комплексную систему управления. Ракетоносец также должен получить новые возможности оптической и радиоразведки.

Боевое применение

Ту-95МС может использоваться не только в целях ядерного сдерживания, но и как эффективное оружие в современных локальных конфликтах.

Впервые свои боевые качества Ту-95МС продемонстрировал в ноябре 2015 года, нанеся ракетно-бомбовый удар по объектам «Исламского государства» (организация запрещена в России) в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе сирийской кампании самолеты Ту-95МС использовались также в 2016 и в 2017 годах.

Однако большую часть своей истории Ту-95МС применялись в патрулировании границ России, в том числе совершали плановые полеты над нейтральными водами в истребительном сопровождении МиГ-31.

Американский аналог

По своим данным Ту-95МС сопоставим с американским стратегическим бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress, который состоит на вооружении в США с 1955 года. B-52 также может нести ядерное вооружение. Всего было создано 744 самолета, последний из них (в модификации B-52H) был поставлен в войска в октябре 1962 года.

close U.S. Air Force

Несмотря на общую схожесть, самолеты отличаются двигателями. У B-52 восемь турбореактивных двигателей TF33 производства Pratt & Whitney, которые позволяют самолету развивать большую скорость (до 0,86 Махов, или порядка 1054 км/ч) и летать на более дальние расстояния (около 14,2 тыс. км). Кроме того, у B-52 выше потолок бомбовой нагрузки — по заявлению разработчика, машина способна нести 31,5 тонн различных боеприпасов.

За несколько десятилетий эксплуатации B-52 успел сменить несколько наборов целевого оборудования и ряд поколений авиационного вооружения. Сейчас осуществляется новая модернизация, по результатам которой самолет улучшит свои боевые возможности.