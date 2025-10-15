На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай купил у РФ военную технику, чем вызвал панику в США. Зачем Пекину российские БМД?

Sohu: США обратили внимание на закупку Китаем российской военной техники
Боевая машина десанта БМД-4

Константин Михальчевский/РИА Новости
Китай купил у России военную технику, чем вызвал беспокойство США. В конце сентября газета The Washington Post рассказала, что Москва и Пекин углубляют военное сотрудничество. В Китае заявили, что таким образом Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российско-китайское сотрудничество

В США обеспокоены тем, что Китай закупил у России военную технику. Об этом сообщил портал «Главный региональный» со ссылкой на материал Sohu.

«Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на $580 млн, при этом НОАК (Национальная освободительная армия Китая. — «Газета.Ru») имеет собственный качественный парк таких машин», — говорилось в материале.

В конце сентября газета The Washington Post со ссылкой на документы об углублении военного сотрудничества двух стран сообщила, что Россия согласилась оснастить и обучить китайский воздушно-десантный батальон, а также поделиться своим опытом в десантировании бронетехники с воздуха. Аналитики утверждали, что таким образом Пекин получил доступ к знаниям и технологиям в одной из немногих областей, где возможности РФ по-прежнему превосходят возможности китайской армии.

«Эти сделки показывают, что Пекин одновременно использует опыт своего партнера в области ведения боевых действий, чтобы поддержать стремление китайского лидера Си Цзиньпина создать современные вооруженные силы с возможностями, которые соответствуют или превосходят возможности США», — говорилось в материале.

Представитель тайваньских служб безопасности в разговоре с изданием подтвердил, что военное сотрудничество между Китаем и Россией выходит далеко за рамки публично признанного.

В Sohu отметили, что суть китайско-российского сотрудничества заключается во «взаимном дополнении сильных сторон». Москва делится опытом в области воздушной тактики и техники, а Пекин использует свой промышленный потенциал для быстрого внедрения этих результатов.

«В Китае заявили, что Москва и Пекин совместно выступают против американской гегемонии. И военное сотрудничество двух государств — это противодействие провокациям США в Южно-Китайском море, а также поддержке Тайваня.

НОАК, отмечают в Sohu, уже достаточно уверенно себя чувствуют в регионе, чтобы говорить про снижение эффективности «американского сдерживания», — отметил «Главный региональный».

Зачем Китаю российская техника?

Пекин приобрел у РФ десантные бронемашины БМД-4Д. Как утверждается в статье Sohu, в Китае уверены, что причина закупки российской техники кроется в проверке ее возможностей. КНР хочет протестировать тяжелое бронирование машин, освоить опыт десантирования и постараться перенять российский стиль ведения боевых действий.

При этом полностью на российскую военную технику Китай не полагается. Во-первых, потому что имеет собственные единицы для транспортировки десанта. Во-вторых, потому что Россия сама нуждается в БМД, поскольку ведет спецоперацию на Украине.

The Washington Post со ссылкой на аналитиков писала, что Москва передает технологии, которые позволят Китаю масштабировать производство аналогичного оружия и военной техники за счет локализации и модернизации.

Нападение на Тайвань

Аналитики в разговоре с изданием также отметили, что для КНР российский опыт в области десантирования и вооружения представляет наибольшую ценность в рамках подготовки к потенциальному вторжению на Тайвань. Все потому, что Китай считает небольшие, хорошо оснащенные подразделения, доставляемые вертолетами или самолетами, «абсолютно необходимыми» для своих планов по переброске тысяч солдат на остров в первые часы конфликта.

«Раньше неспособность Китая перебрасывать войска в больших количествах и обеспечивать материально-техническую поддержку считалась слабостью, но если Россия оказывает техническую поддержку, это станет более серьезной проблемой для противодесантных операций Тайваня», — заявил директор Института исследований национальной обороны и безопасности, тайваньского аналитического центра Су Цзыюнь.

В то же время в Sohu отметили, что высадка десанта — это не единственный способ теоретического нападения на остров. По одной из версии, китайские военные также могут использовать авиационные налеты. Кроме того, Пекин уже готов наносить ракетные удары большой дальности.

