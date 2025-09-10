Россию атаковали более 150 БПЛА: в Новороссийске эвакуировали пляжи, в Белгороде закрыли ТЦ

Регионы РФ с начала 10 сентября атаковали 160 беспилотников. Больше всего дронов — 38 — перехватили в Белгородской области. В результате ударов повреждения получили здание областного правительства, жилые дома, коммерческие и социальные объекты, пострадали четыре человека. Глава региона Вячеслав Гладков заявил о закрытии в Белгороде крупных торговых центров и летних террас, а также переводе школьников на дистант. В Новороссийске из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали пляжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Новороссийске отдыхающих эвакуировали с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«В результате атаки киевского режима на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет. Оперативные и специальные службы работают на месте», — написал он в Telegram-канале.

Муниципальный центр управления Новороссийском также сообщал об эвакуации людей с пляжных территорий Суджукская коса и Алексино. Позже Кравченко доложил об отмене угрозы.

10 сентября в Новороссийске несколько раз объявляли угрозу атаки дронов. Утром мэр города сообщал об отражении атаки безэкипажных катеров. Минобороны РФ позже рассказало, что судно было уничтожено силами Черноморского флота в акватории Черного моря около 7:10 по мск.

Атаки на Белгородскую область

Кроме этого, регионы РФ ночью атаковали 122 украинских беспилотника. Средства ПВО сбили 21 дрон над Брянской областью, 17 — над Крымом, 15 — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, по 11 БПЛА — над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской, один — над Тульской. Затем еще 38 беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного моря, Белгородской и Курской областями, а также Краснодарским краем.

Всего с полуночи до 14:00 мск 10 сентября было сбито 160 дронов.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что атаке подверглось здание правительства Белгородской области — в результате детонации БПЛА повреждены фасад и остекление. Также пострадали 16-летняя девушка и мужчина.

«От падения обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом. В доме в момент удара находились хозяева, к счастью, не пострадали. От огня сильные повреждения получила крыша, внутри — потолок и мебель», — рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов, добавив, что повреждения получили еще два многоквартирных дома.

В результате последующих атак на Белгород пострадал мужчина — он получил осколочное ранение ноги. После детонации беспилотника также повреждены социальный и коммерческий объекты и автомобиль

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено»,

— рассказал губернатор.

Кроме этого, в селе Долбино в результате детонации дрона женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Гладков сообщил о приостановке работы крупных торговых центров, а также летних площадок кафе и ресторанов в Белгороде и Белгородском районе «в связи с оперативной ситуацией».

«Для вузов, колледжей и школ, которые у нас работают во вторую смену, на сегодня ее отменяем по причине массированных атак БПЛА на Белгород и Белгородский район. В четверг и пятницу будет дистант во всех учебных учреждениях Белгорода и Белгородского района. <…> По высшим учебным заведениям решение будут принимать ректоры. Детские сады, безусловно, работать будут, но если есть возможность, то оставляем детей дома, потому что на улицу выходить небезопасно. Если такой возможности нет из-за работы, то детские сады будут работать. Не переживайте», — добавил губернатор региона.

Атаки на другие регионы

Кроме этого, в Орловской области в результате атаки БПЛА была повреждена линия электропередачи, что привело к перебоям со светом в нескольких населенных пунктах, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области обломки беспилотника упали на здание школы-интерната — повреждения получили остекление и дверь запасного выхода. Сотрудников и воспитанников интерната эвакуировали.

В Калужской области в результате атаки был поврежден фасад административного здания.