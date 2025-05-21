«Идеальная цель для зенитно-ракетных систем». Что не так с китайским «воздушным авианосцем»

Авиапром Китая разработал и готовит к испытаниям перспективный беспилотный летательный аппарат тяжелого класса «Цзютянь» («Высокое небо»), который представляет собой носитель сотен БПЛА малого класса. Есть ли аналоги у «воздушного авианосца» и с какими проблемами он может столкнуться в условиях реального боя — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«Цзютянь» (Jiutian SS-UAV) — самый крупный и тяжелый китайский беспилотный летательный аппарат. Размах крыльев «Высокого неба» достигает 25 м, а максимальная взлетная масса составляет 16 т. Дальность полета БПЛА этого типа — 7 500 км, практический потолок — 15 000 м.

«Высокое небо» с грузоподъемностью в 6 тонн рассматривается китайскими разработчиками в качестве воздушной платформы, способной нести самые разнообразные боевые нагрузки как внутри оружейного отсека, так и на внешних подвесках.

«Цзютянь» в том числе может быть носителем сотен БПЛА легкого класса, то есть выступить в качестве своеобразного воздушного авианосца. Для этого в «Высоком небе» имеется отсек с большим количеством ячеек-сот, в каждой из которых может размещаться небольшой беспилотный летательный аппарат. Сообщается, что «Цзютянь» может поднять в воздух от 200 до 300 БПЛА легкого класса.

При приближении к цели (причем желательно не входя в зону поражения зенитных ракетных систем противника) «Цзютянь» выпускает целый рой беспилотников (квадрокоптеры и небольшие БПЛА самолетного типа), которые уже самостоятельно атакуют.

Американская неудача

Надо сказать, что идея «воздушного авианосца» далеко не нова и не является сугубо китайским ноу-хау. В Соединенных Штатах до недавнего времени существовала программа «Гремлин», ключевой идеей которой было превращение самолета военно-транспортной авиации C-130 в летающую базу, способную запускать и, более того, принимать обратно на борт стаи небольших беспилотников.

Именно тогда министерство обороны США ставило задачу по использованию роя беспилотников, стартующих с военного корабля-носителя (в те времена и впервые прозвучал термин «воздушный авианосец» или «авианосец воздушного базирования»).

Разработчики в США столкнулись с большими трудностями при попытках поймать летательные аппараты X-61A Gremlin обратно на борт, хотя и отметили, что испытатели были «всего в нескольких дюймах от успеха». Поймать аппарат в воздухе предполагалось с помощью автономной системы стыковки, которой был оборудован C-130. С борта этого самолета в те времена и запускались X-61A.

Попытка не удалась: американские беспилотники не вернулись на базу Американская программа «Гремлин», ключевой идеей которой было превращение самолета военно-транспортной авиации... 14 декабря 14:55

Идея заключалась в том, что в целях успешного подхвата БПЛА самолет C-130 опускает стыковочное устройство, которое помогает стабилизировать Gremlin от турбулентности, создаваемой C-130. Беспилотник, оказавшись в нужной точке, ловится рычагом захвата и затем втаскивается в грузовой отсек C-130.

Однако сведений о доведении до работоспособного состояния этой системы пока нет. Разработчики пока так и не смогли осуществить взаимодействие с устройством стабилизации и автономной системы стыковки. Колебания БПЛА по курсу и высоте оказались более динамичными, чем ожидалось. В конечном итоге все беспилотники Gremlins, принимавшие участие в первоначальных испытаниях, совершили посадку с помощью парашютов.

Теперь о «Высоком небе»

Что касается китайского проекта авианосца воздушного базирования, то наряду со всей перспективностью этого замысла все же возникают вопросы к некоторым аспектам его боевого применения. К примеру, «Цзютянь» (Jiutian SS-UAV) обладает дальностью полета в 7 500 км. Но БПЛА малого класса, размещенные на его борту, вряд ли имеют большой радиус боевого применения по сугубо объективным причинам (не может небольшой квадрокоптер обладать дальностью полета, к примеру, в 370 км — а это дальняя граница зоны поражения ЗРС С-300 «Триумф» с ракетой 40Н6).

close Макет Jiutian SS-UAV на выставке China International Aviation and Aerospace Exhibition, 2014 год Chen Xiao/VCG/Getty Images

Поэтому «Высокому небу», чтобы выпустить свой рой БПЛА, придется так или иначе заходить в зоны поражения зенитных ракетных систем большой дальности и углубляться за рубежи ввода в бой истребительной авиации вероятного противника.

А с такими геометрическими размерами, высотой полета и малой маневренностью китайский «авианосец воздушного базирования» представляет собой просто идеальную цель для любых зенитно-ракетных систем (ЗРС) и многофункциональных истребителей. То есть выпустить свой рой БПЛА Jiutian SS-UAV может и не успеть — его могут разнести в клочья еще до рубежа выполнения им боевой задачи.

Таким образом, в теории китайская концепция «воздушного авианосца» смотрится более чем привлекательно. Но окончательный экзамен эта система сдаст только в ходе боевых действий, причем исключительно с равным по возможностям противником.



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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).