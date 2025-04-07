«Игорь Белоусов» нашел «Малютку». У берегов Приморья обнаружена подлодка времен ВОВ

В заливе Петра Великого нашли затонувшую в 1941 году подлодку ТОФ «Малютка»

У берегов Приморья на дне залива Петра Великого нашли подводную лодку Тихоокеанского флота времен Великой Отечественной войны. Предположительно, это субмарина «М-49», связь с которой была потеряна в августе 1941 года. В состав этой субмарины класса «Малютка» входили 22 моряка.

В заливе Петра Великого у побережья Приморского края обнаружена подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ), затонувшая в августе 1941 года. Предположительно, речь идет о субмарине «М-49», связь с которой была потеряна в первые недели Великой Отечественной войны. Поисковая операция, длившаяся более 20 лет, завершилась спустя более восьми десятилетий после гибели экипажа, сообщила пресс-служба ТОФ.

Залив Петра Великого расположен у южного побережья Приморского края и примыкает к Японскому морю. Это крупнейшая акватория региона, где базируются силы Тихоокеанского флота. Залив имеет стратегическое значение и активно используется для боевой подготовки Военно-Морского флота России.

«Малютку» нашел «Игорь Белоусов»

Затонувший объект обнаружил экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов». Он использовал подводные телеуправляемые аппараты, с помощью которых были получены детальные изображения корпуса. Анализ показал, что по форме, размерам и характерным признакам объект соответствует подводной лодке типа «Малютка».

Конструкция позволяла транспортировать лодки по железной дороге без демонтажа, что обеспечивало оперативную переброску между театрами военных действий. За эту особенность они и получили неофициальное наименование «Малютки».

Подлодки этой серии предназначались для прибрежных операций. Они отличались компактными габаритами, водоизмещением 258 тонн и длиной около 45 метров. Вооружение включало два торпедных аппарата и 45-миллиметровую артиллерийскую пушку.

Предположительно, найдена подлодка «М-49»

Согласно данным командования ТОФ, с высокой степенью достоверности установлено, что обнаруженная лодка — это подводная лодка «М-49», одна из двух субмарин, пропавших без вести в августе 1941 года.

Вместе с однотипной «М-63» она выполняла боевое задание в юго-западной части залива Петра Великого. Последний сеанс связи с «М-49» был зафиксирован 16 августа. После этого лодка не выходила на связь и считалась пропавшей.

На борту находились 22 моряка.

Работы по поиску пропавших субмарин начались около 20 лет назад. В разные годы в них участвовали научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов», а также иные корабли и подразделения Тихоокеанского флота. Были задействованы водолазы, специалисты по гидроакустике и ветераны-подводники. Исследования осложнялись неблагоприятными условиями: слабой видимостью, сложным рельефом дна и сильными течениями.