«Район разнесен, три таунхауса горят». ВСУ обстреляли Белгород

Пять человек погибли, 37 ранены в результате удара по Белгороду и Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ стреляли кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Семь взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы. Многочисленные повреждения получили дома, социальные и коммерческие объекты, а также автомобили.

Пять человек погибли, 37, в том числе шестеро детей, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, удар был нанесен кассетными боеприпасами чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire).

В числе погибших одна женщина и четверо мужчин, они скончались от полученных ранений до приезда скорой помощи, уточнил Гладков, выразив соболезнования их родным и близким. Десять раненых — семь взрослых и трое детей — находятся в тяжелом состоянии.

«Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — проинформировал чиновник.

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе действовала ракетная опасность, Гладков сообщал о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, «несколько целей» сбили на подлете к городу.

Повреждены дома и автомобили

В двух многоквартирных домах Белгорода пробиты кровли и выбиты окна, еще в одном — повреждено остекление. В двух социальных объектах и двух коммерческих повреждены остекление и фасады.

«Также осколками посечены девять автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы — пожар потушен», — сообщил губернатор.

Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

В поселке Дубовое Белгородского района в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж – возгорание потушено. Один многоквартирный и пять частных домов, а также 13 автомобилей оказались повреждены.

«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний», — сообщил Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что объехал с губернатором «места происшествий». Он пообещал, что строительные бригады оценят повреждения и оперативно приступят к восстановительным работам.

«Прилет был, искры посыпались»

«Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре. Сразу стали обрабатывать [раны]», — рассказали РИА Новости жители Белгорода Богдан Банацкий и Руслан Прокопов.

Не менее трех взрывов произошло рядом с многоквартирным домом, сообщила ТАСС очевидица.

«Первый прилет был <...>, искры посыпались. Мужчина из соседней машины выбежал, я следом, в этот момент второй прилет, выбивает стекла в доме и человека ранило, его забрали медики. Я забежала в пиццерию, <...> третий [прилет] только слышала», — поделилась женщина.

Как минимум трое детей пострадали на детской площадке в поселке Дубовое, заявил РИА Новости местный житель по имени Дмитрий.

«Услышали сирену, буквально через две секунды с момента начала сирены начались взрывы в небе, три или четыре я насчитал. Когда закончилось, минуты через две-три вышел на улицу и увидел, что район разнесен, напротив три таунхауса горят», — рассказал Дмитрий.

Под удар попали детская площадка и беседка, где по вечерам собирается молодежь. Обычно, по словам Дмитрия, там сидят до 12 человек.

«А сегодня были две девочки и мальчик. Все пострадали. У одной девочки ранение ноги, у другой ранение живота, и у мальчика очень серьезное что-то с тазобедренными костями. Это подростки 12-13 лет», — сказал мужчина.