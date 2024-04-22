Стрельба под Винницей. На Украине сообщили, почему военные напали на полицейских Застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице военные везли боевые гранаты

Украинские военнослужащие застрелили патрульного в Винницкой области после просьбы показать груз, который они перевозят. Инцидент произошел 20 апреля, на следующий день преступников поймали. Ими оказались отец и сын — Валерий и Виталий Василаке. Как сообщают в полиции, они перевозили боевые гранаты и планировали в дальнейшем сбежать. Оба уже признались в содеянном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военнослужащие, застрелившие полицейского во время досмотра в Виннице, перевозили груз боевых гранат, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Елену Бережную.

«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала.

Во время задержания злоумышленники признали вину. Уточняется также, что преступники — это отец и сын.

После совершения преступления военные скрывались в заброшенном здании в Одесской области.

Как уточняют источники «Страны.ua», преступников ловили целые сутки. Издание также называет их имена — Валерий Василаке 1972 года рождения и Виталий Василаке 1998 года рождения.

Им грозит пожизненное заключение, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Что произошло

20 апреля агентство УНИАН сообщило, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины. Совершив преступление, нападавшие уехали на автомобиле Suzuki Grand Vitara в сторону Одесской области. Полиция начала операцию по перехвату. 21 апреля было объявлено об их задержании.

Одновременно в сети появилось видео нападения. На записи слышно, как двое мужчин в военной форме говорят остановившим их патрульным, что служат в ПВО 58-го радиотехнического батальона. Дальше полицейские просят их открыть ящики, в которых находятся грузы, после чего, немного помешкав, военные открывают огонь.

Ранения одного из патрульных оказались летальными. Второй в настоящее время находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

«Страна.ua» называет и имена патрульных — это Максим Зарецкий и Максим Шарапанский. Погибшему Зарецкому было всего 20 лет, он единственный ребенок в семье. По имеющейся информации, погибший защищал напарника, на которого военные напали изначально.

Где служили?

Ранее пресс-служба командования украинских сухопутных войск подтвердила, что отец и сын Василаке действительно служили в одной из частей ВСУ.

В то же время после остановки машины отец и сын утверждали, что служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Однако там эту информацию опровергают. По данным сил обороны Юга, мужчины уволились оттуда год назад.