«Ничего необычного». Борт министра обороны Британии не защитили от глушения ради экономии ITV: на самолете главы минобороны Британии нет средств противодействия глушилкам

Борт главы минобороны Великобритании Шэппса, который якобы смогла заглушить Россия, не был оснащен защитой от таких действий. Дело в том, что британское военное руководство решило сэкономить на оборудовании. Газета The Times сообщала 14 марта, что ВС РФ глушили GPS-сигнал самолета министра. Пилоты тогда 30 минут не могли подключиться к интернету. Представитель британского премьера подтвердил наличие инцидента, но отметил, что в нем «нет ничего необычного».

Беззащитные самолеты

Борт министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который Россия якобы глушила вблизи Калининграда, не оснастили защитой сокращения расходов, сообщили на сайте телеканала ITV.

«Самолет королевских ВВС, который столкнулся с «глушением GPS-сигналов», когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем», — сказано в сообщении телеканала.

Как пишут на сайте телеканала, специальных систем защиты от помех связи на борту Шэппса не было из-за решения его предшественника — Бена Уоллеса. Тот экономил сотни миллионов фунтов стерлингов на установке такого оборудования.

Британская газета The Times 14 марта сообщила, что до Шэппса британские министры передвигались на самолетах BAe 146, на бортах которых при сборке были установлены все необходимые для защиты приспособления. Но Борис Джонсон, занимавший на тот момент пост премьер-министра Великобритании, решил прекратить их использование ради экономии расходов.

На этом фоне Уоллес запланировал приобрести для оборонного ведомства более бюджетные подержанные самолеты. Единственным возможным вариантом оказались два новых бизнес-джета без систем защиты. Британский кабмин заявил о выделении финансирования на оснащение новых самолетов защитными системами, но эти планы отложили до 2026 года.

Как Россия глушила британский самолет

О том, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, сообщила в четверг газета The Times. В этом самолете глава минобороны страны и группа журналистов летели из Польши обратно в Соединенное Королевство после наблюдения за учениями войск НАТО.

По информации издания, сигнал GPS блокировали 30 минут, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал вблизи Калининградской области над Балтийским морем. Пилоты не могли подключиться к интернету и были вынуждены использовать альтернативные методы для определения местоположения самолета.

Как писало агентство Reuters, Минобороны России на запрос с просьбой подтвердить сведения о глушении борта британского министра не ответили.

Представитель премьер-министра Риши Сунака подтвердил, что инцидент действительно был, но отметил, что в ситуации «нет ничего необычного».

«Вчера, возвращаясь из Польши, самолет, на борту которого находились министр обороны и его делегация, временно столкнулся с помехами в работе GPS, когда они пролетали недалеко от Калининграда», — сказал представитель, подчеркнув, что это никак не угрожало безопасности самолета.

По его словам, нередко самолеты испытывают помехи GPS вблизи Калининграда — ведь это территория России.