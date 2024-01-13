Россия ударила по объектам ВПК Украины. Из-за атаки Польша поднимала в небо самолеты Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины

Минобороны РФ заявило о массированном ударе по производителям снарядов и дронов на Украине. Российские военные использовали ракеты, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы», и беспилотники. Утром сообщалось о взрывах в семи регионах Украины. Из-за «повышенной активности дальней авиации РФ» армия Польши подняла в воздух свои военные самолеты. Командование страны заверило, что следит за ситуацией на Украине, а польские ВС находятся в полной боевой готовности.

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что утром 13 января ВС РФ нанесли «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины».

Эти заводы, утверждает ведомство, производят снаряды 155, 152 и 125 мм, беспилотники и порох. По данным mk.ru, целями удара стали американские зенитные комплексы Patriot. Кроме того, частично удалось вскрыть и уничтожить систему ПВО Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Во время ударов по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирена звучала с 06:00 до 07:34. Сначала это коснулось только Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей, а затем и всей страны.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Хмельницкой областях.

«Страна.ua» пишет, что украинской системе ПВО удалось сбить только восемь из 37 российских ракет. Украина не подтвердила попадание снарядов в объекты военно-промышленного комплекса, которые производят снаряды и БПЛА. При этом глава Черниговской областной администрации Владислав Чаус написал в Telegram-канале, что российские ракеты нанесли повреждения в регионе, но не назвал конкретных мест.

Польша подняла самолеты

Из-за «повышенной активности дальней авиации РФ» Польша начала операцию в небе с использованием своих военных самолетов и самолетов стран-союзниц, сообщило польское оперативное командование вооруженных сил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, из-за чего может вырасти уровень шума, особенно в юго-восточной части страны»,— говорится в сообщении.

Через короткий промежуток времени Польша прекратила операцию:

«Действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве, а также наземных систем противовоздушной обороны были прекращены из-за снижения уровня угрозы. Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности».

Однако польское командование добавило, что они следят за ситуацией на территории Украины и находятся в полной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства над территорией Польши.

Заместитель пресс-секретаря оперативного командования польских ВС майор Эва Злотницкая в беседе с Polsat News прокомментировала ситуацию:

«Стандартно ... когда российская дальняя авиация наносит воздушные удары по Украине, Вооруженные силы Польши действуют таким образом, чтобы исключить возможные угрозы, которые могут возникнуть для нашей страны».

Злотницкая добавила, что поляки «могут спать спокойно», так как воздушное пространство над Польшей безопасно. По ее словам, 8 января польская армия тоже поднимала в воздух самолеты. Она утверждает, что эти действия носили превентивный характер, однако по соображениям безопасности командование не разглашает, какие именно шаги были предприняты.

29 декабря 2023 года польские власти заявили, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши с территории Украины, сообщало издание Gazeta Wyborcza. Когда армия подняла в небо истребители, ракета уже покинула воздушное пространство страны. Польша оценила случившееся как «преднамеренный шаг» со стороны России.