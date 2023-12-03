«Победа превратится в поражение»: Пентагон назвал ошибку, которую Израиль не может допустить Глава Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил Израиль о возможном стратегическом поражении в Газе, если ЦАХАЛ не будет защищать мирное население сектора в ходе войны ХАМАС. По словам главы Пентагона, гражданское население может вступить в ряды ХАМАС, если израильская армия его не защитит. Такой прогноз Остин сделал, основываясь на опыте боев во время войны в Ираке.

Тактическая победа Израиля в войне против радикальной палестинской группировки ХАМАС может вылиться в стратегическое поражение, если Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не будет работать над защитой мирных палестинцев в ходе операции в секторе Газа. Такое мнение выразил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Соответствующий исход, по его словам, может насупить, если гражданское население сектора Газа перейдет на сторону ХАМАС — «в объятия врага».

«Видите ли, в такой борьбе «центром тяжести» является гражданское население. А если вы загоните людей в объятия врага, то превратите тактическую победу в стратегическое поражение», — отметил шеф Пентагона.

По его мнению, Израилю следует создать гуманитарные коридоры и обеспечить безопасность гражданским лицам.

Городские бои

Министр обороны США сделал такое заявление на основании своего опыта аналогичных боев во время войны в Ираке, когда он возглавлял кампанию против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Как отметил Остин, Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Он подчеркнул, что победить в этом случае можно только при условии создания гуманитарных коридоров и защиты гражданского населения.

«Урок не в том, что ты можешь выиграть в городской войне, защищая мирное населения. Урок в том, что ты можешь победить в городской войне, только защищая гражданское население», — сказал он.

По словам главы Пентагона, он не раз говорил израильским лидерам, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является «одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом». Также Вашингтон призывает к предотвращению насилия по отношению к палестинцам на Западном берегу реки Иордан. Вместе с тем министр заявил, что США останутся близким другом Израиля, и их поддержка «не подлежит обсуждению».

Ситуация в секторе Газа

Аналогичные опасения выражал месяц назад госсекретарь США Энтони Блинкен. 3 ноября он предупреждал, что, несмотря на необходимость физического уничтожения ХАМАС, важно приложить усилия, чтобы движение не получило еще больше сторонников из-за неизбирательных ударов армии Израиля. По его словам, этого можно добиться, предложив палестинцам лучшее будущее.

Газета New York Times 3 ноября сообщила, что в первые недели войны Израиль атаковал территорию Газы в основном тяжелыми авиабомбами (450-900 кг), предназначенными для разрушения оборонных укреплений, а не для использования в городской застройке. 5 ноября Вашингтон призвал ЦАХАЛ собирать больше разведданых, минимизируя количество жертв. США отправили Израилю высокоточные бомбы меньшего размера 7 ноября.

Утром 1 декабря ЦАХАЛ объявил о прекращении семидневного перемирия и возобновил боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий прекращения огня. ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС «нарушил оперативную паузу» и запустил ракету в сторону израильского города Сдерот.

За время гуманитарной паузы радикалы освободили 78 израильских женщин и детей, а также 30 заложников из других стран. Израиль выпустил 240 палестинцев из своих тюрем, в основном женщин и детей. Изначально планировалось обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.

Накануне вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси заявила, что США выступают против призыва Израиля к жителям Газы покинуть регион. Она выразила позицию США, согласно которой единственным способом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства и передача сектора Газа под его контроль с условием международной поддержки.