Украинская разведка — «маленький ребенок» ЦРУ. Как США готовят кадры для войны с Россией

Своим успехом украинские спецслужбы обязаны тесному сотрудничеству с американским ЦРУ. Об этом говорится в обширной публикации The Washington Post, для которой, как утверждается, было опрошено более 20 источников в спецслужбах (Украины, США и других западных стран). В публикации говорится, что ЦРУ принимало участие и в операции по подрыву Крымского моста.

Украинские дроны, атаковавшие Крымский мост, были созданы при участии ЦРУ, сообщает газета Washington Post.

«СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя [после первого удара в 2022 году. — «Газета.Ru»], используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб», — сообщил источник издания.

Украинцы ведут сотрудничество с США уже почти десятилетие – с событий 2014 года. За это время ЦРУ потратило на украинских коллег миллионы долларов. Оперативники обучаются как на Украине, так и в США; спецслужбы снабжаются разведданными и новейшим оборудованием, в объемах, которые было сложно представить ранее. ЦРУ даже строило офисы спецслужб Украины. Американские агенты сохраняют присутствие в Киеве.

The Washington Post пишет, что степень вовлеченности ЦРУ в работу служб безопасности Украины ранее не разглашалась. Представители разведки США утверждали, что не имели никакого отношения к силовым операциям украинских ведомств, и что их работа была сосредоточена лишь на сборе разведданных.

Американцы снабдили всем необходимым

Сотрудничество ЦРУ с Украиной началось с создания отдельного управления, поскольку американцы опасались, что в украинских спецслужбах (являющихся преемницами КГБ) есть российские шпионы.

«Новое подразделение было прозаично названо Пятым управлением, чтобы отличить его от четырех существующих подразделений СБУ», — пишет газета.

В пригородах Киева были оборудованы тренировочные площадки, где отобранные рекруты проходили подготовку. План состоял в том, чтобы сформировать подразделения, «способные действовать за линией фронта тайными группами», рассказал украинский чиновник, принимавший участие в этой работе.

Американцы предоставили средства защищенной связи, подслушивающие устройства и даже маскировку и униформу ополчения Донбасса. Первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов, мерах кибер- и электронного шпионажа. СБУ также начала проводить диверсионные операции и миссии по захвату военных лидеров ДНР и ЛНР.

ГУР был нашим маленьким ребенком

Одновременно ЦРУ приступило к более амбициозному проекту — реформированию Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«Мы подсчитали, что ГУР была меньшей по размеру и более проворной организацией, где мы могли бы оказывать большее влияние, — рассказал The Washington Post бывший сотрудник разведки США, работавший на Украине. — ГУР был нашим маленьким ребенком. Мы снабдили их всем новым оборудованием и обучили».

По словам источника, сотрудники ГУР «были молодыми парнями, а не генералами КГБ советской эпохи». Оперативники ГУР обучались различным навыкам, начиная от тайных маневров в тылу врага и заканчивая закладкой взрывных устройств.

ЦРУ помогло ГУР приобрести самые современные системы наблюдения и электронного шпионажа. Оно включало мобильное оборудование, которое могло быть размещено вдоль контролируемых Россией границ на востоке Украины, а также программные средства, используемые для прослушки телефонов.

«За один день мы могли перехватить от 250 000 до 300 000 сообщений от российских военных и подразделений ФСБ. Там было так много информации, что мы не могли справиться с ней сами», — рассказал The Washington Post высокопоставленный сотрудник ГУР.

Спецслужбы передавали массивы данных в Вашингтон, где они тщательно изучались аналитиками ЦРУ и АНБ.

Именно для ГУР Украины ЦРУ оплатило строительство новых зданий. В них разместился спецназ и управление, ответственное за электронный шпионаж.

Отвечая на вопрос о масштабах инвестиций ЦРУ, украинский чиновник сказал: «Это были миллионы долларов».

ЦРУ возражало против некоторых операций

В публикации также говорится, что сотрудничество с ЦРУ осложнилось из-за склонности Украины к проведению операций, в которых гибнут люди, не имеющие отношения к военным действиям. Сотрудники ЦРУ высказывали возражения против некоторых операций (в том числе об атаках Крымского моста), но поддерживать их не отказывались.

«Если операции Украины станут еще более дерзкими — например, если россияне будут подвергаться атакам в третьих странах, — это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», — сказал собеседник The Washington Post.

Зеленский в курсе

Из публикации The Washington Post следует, что украинские спецслужбы стоят за организацией многих громких убийств: журналистки Дарьи Дугиной, блогера Владлена Татарского, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), бывшего командира подлодки «Краснодар» и «Алроса», заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого.

В материале содержатся некоторые детали, проливающие свет на подготовку терактов.

close 100% Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре «Останкино» в Москве Григорий Сысоев/РИА Новости

К примеру, взрыв автомобиля журналистки Дарьи Дугиной был осуществлен с помощью бомбы, ввезенной на территорию России в потайном отсеке кошачьей переноски, находившейся в автомобиле гражданки Украины Натальи Вовк. Ее захламленному автомобилю при въезде в Россию пограничники не уделили должного внимания. Как и предполагали многие, изначально мишенью СБУ в этой операции был отец Дарьи, философ Александр Дугин. Ожидалось, что он поедет с дочерью в одном автомобиле.

Сразу после убийства в Киеве опровергали причастность спецслужб ко взрыву. Однако в интервью The Washington Post источники заявили, что те опровержения были ложными.

В убийстве командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, участвовала девушка-агент СБУ. Она подложила в рабочий кабинет Гиви бомбу (об этом, впрочем, сообщалось ранее).

«Представители службы безопасности заявили, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного — (президента Украины) Зеленского», — также пишут авторы материала.