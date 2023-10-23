Прошел Афган, командовал парадом, попал в дачный скандал. Умер экс-замглавы Минобороны Пузанов

Экс-замминистра обороны России Игорь Пузанов умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Он был командиром одного из первых полков, отправленных СССР в Афганистан, в 2000 году командовал парадом Победы, на котором ветераны в последний раз прошли по Красной площади в пешем строю, а через пять лет после этого стал фигурантом уголовного дела из-за дачи за $500 тысяч.

Бывший статс-секретарь – первый заместитель министра обороны России генерал армии Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет, сообщается на сайте Клуба военачальников РФ.

Пузанов скончался 22 октября, причиной смерти стала «тяжелая и продолжительная болезнь».

ИА Регнум со ссылкой на источник пишет, что причина смерти — онкологическое заболевание.

Глава аппарата клуба Николай Дерябин в беседе с РИА Новости сообщил, что дата и место похорон в настоящее время не определены.

«Скорее всего, генерала похоронят на военно-мемориальном кладбище в Мытищах, но, естественно, последнее слово здесь остается за его родственниками», – сказал он.

Президент клуба Анатолий Куликов выразил свои соболезнования семье и близким Пузанова.

Чем известен генерал Пузанов

Игорь Пузанов родился в Тюмени в 1947 году, в армию был призван после окончания Омского политехнического института – в вузе он закончил военную кафедру и двухлетнюю службу проходил на посту заместителя командира танковой роты по технической части. Затем Пузанов был зачислен в кадровый офицерский состав армии СССР, был командиром мотострелкового взвода, а впоследствии также роты и батальона, в Сибирском и Забайкальском военных округах.

С 1979 года был командиром 149-го гвардейского Ченстоховского мотострелкового полка, это подразделение было одним из первых переброшено в Афганистан после ввода туда советских войск.

Из Афганистана Пузанов вернулся в начале 1983 года. Через пять лет после этого возглавил штаб 11-й гвардейской армии в Прибалтийском военном округе, еще через два года стал командующим 49-й армией в Северо-Кавказском военном округе.

После распада СССР Пузанов стал заместителем командующего, а затем и командующим войсками Московского военного округа, получил звание генерал-полковника. В 2000 году командовал парадом Победы – последним, на котором ветераны Великой отечественной войны прошли по Красной площади в пешем строю.

Должность статс-секретаря – первого заместителя министра обороны России он занимал с марта 2001 года до ее упразднения в 2004 году. После этого был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а в 2005 году получил звание генерала армии.

Занимавший в те годы пост главы Минобороны Сергей Иванов положительно отзывался о Пузанове, отмечал его «широкое оперативное мышление» и способность добиваться эффективного решения задач.

«Генерал-полковник Пузанов прошел все командные должности от командира взвода до заместителя министра <...> зарекомендовал себя грамотным военачальником», – цитирует его «Вестник Замоскворечья».

В 2005 году Пузанов заявлял, что считает «мечтой любого генерала и офицера» переход России на профессиональную армию.

«Какой, скажите, мне резон два раза в год обновлять на четверть кадры в округе, получая взамен классных специалистов тех, кто вчера не имел к военному делу никакого отношения?» – говорил он.

По мнению Пузанова, в армии не существует должностей, которые могли бы занимать неподготовленные люди. При этом он подчеркивал, что военный призыв является «объективной необходимостью», так как Россия не имеет «реальных экономических возможностей» для перехода к профессиональной армии.

Дача и уголовное дело

Как пишет MSK1.RU, после упразднения должности статс-секретаря против Пузанова было возбуждено уголовное дело о самовольном строительстве в природоохранной зоне, где находилась его дача. Зарегистрирована она была «на имя некоего подполковника ВС России». Стоимость загородного дома составляла около $500 тыс., что не соответствовало официальному уровню доходов генерала и его семьи, пишет издание.

По данным газеты «Ведомости», речь идет о даче в Серебряном бору в Москве. По версии столичной природоохранной прокуратуры, Пузанов построил на охраняемой территории двухэтажный коттедж, однако «делу не дали ход». Сам генерал тогда не ответил на запрос издания о комментарии.

Последние годы жизни

Пузанов был уволен в запас Вооруженных сил России в 2007 году в связи с избранием депутатом Государственной думы, в нижней палате парламента он входил в состав оборонного комитета и комиссии по расходам бюджета на нужды обороны и государственной безопасности.

Находился в отставке с 2012 года, в последние годы жизни был членом Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ. В числе наград Пузанова – ордена Красного Знамени и Красной Звезды, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и афганский орден «Звезда», в 2017 году он был награжден почетной грамотой президента России.