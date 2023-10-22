Израиль снова ударил по аэропортам Сирии. Как развивается война на Ближнем Востоке

В результате атаки Армии обороны Израиля выведены из строя сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо. Погиб сотрудник воздушной гавани, еще один получил ранения. Израильские военные не комментировали взрывы в аэропортах, но отчитались об очередных обстрелах объектов движения ХАМАС в секторе Газа и исламистских радикалов на юге Ливана. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо (Сирия) и вывела их из строя. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Вооруженные силы Сирии.

«Примерно в 5:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию, запустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», — говорится в сообщении SANA.

Атака привела к «мученической» смерти сотрудника аэропорта Дамаска и травмам еще одного. Взлетно-посадочные полосы оказались выведены из строя.

Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы в аэропорт города Латакия. Когда аэропорты будут восстановлены, пока не сообщается.

Представители ЦАХАЛ не комментировали информацию о повреждении сирийских аэропортов.

Это не первая атака ЦАХАЛ на сирийские аэропорты за время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. Удары также наносились 12 и 15 октября.

12 октября пришлось развернуться самолету, следовавшему из Ирана в Сирию, обратно в Тегеран. Издание Ynet сообщало, что целью удара было помешать переброске вооружений в Ливан.

Сирия и Ливан выступили на стороне движения ХАМАС. Израильская сторона заявляла, что с территории этих государств ведутся обстрелы.

ЦАХАЛ отстреливается в разных направлениях

ЦАХАЛ продолжает бить по объектам ХАМАС в секторе Газа.

«В течение дня были нанесены удары по десяткам шахт туннелей террористов, складам оружия, штаб-квартирам, командным центрам и мечетям, используемым террористами ХАМАС в качестве оперативных штабов», — говорится в сообщении военных.

В ЦАХАЛ проинформировали об авиаударе по подземному комплексу движений ХАМАС и «Исламский Джихад» (организация запрещена в России) в мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу Иордана. По данным израильских военных, располагающаяся здесь террористическая ячейка ответственна за несколько терактов и готовила следующие атаки. Военно-информационная служба движения «Хезболла» сообщила, что погибли два человека, несколько получили ранения.

«Мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования терактов и как база для их подготовки», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Военные Израиля уничтожили очередную «террористическую ячейку» на юге Ливана, готовившуюся запустить противотанковые ракеты. Удары были нанесены по наблюдательному оборудованию и военной инфраструктуре группировки «Хезболла», а также по месту запуска ливанской ракеты, целившейся по израильскому беспилотнику.

Министерство обороны и ЦАХАЛ объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.

США стремятся оказать помощь союзнику

На Ближнем Востоке будут развернуты батареи систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

Также Остин распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для «усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости».

«Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, усилят силовую защиту вооруженных сил США в регионе и помогут в обороне Израиля», — говорится в заявлении Остина.

Ранее США направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.