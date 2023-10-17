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«Силы сопротивления теряют терпение». Иран пригрозил Израилю гневом всех мусульман

Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления

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Али Хаменеи

Али Хаменеи

Supreme Leader/WANA/Reuters
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не сможет остановить противников Израиля, если страна продолжит обстреливать сектор Газа. По его словам, Израиль устроил геноцид палестинцев в этом регионе. В случае проведения наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа Израиль рискует столкнуться с открытием «нового фронта», считают в Тегеране. Немецкие источники сообщают, что операцию Тель-Авив может начать после встречи Нетаньяху с Байденом 18 октября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Геноцид палестинцев

Ни у кого не хватит сил остановить противостоящие Израилю группировки, если Тель-Авив продолжит наносить удары по сектору Газа. Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

«Если преступления сионистского режима продолжатся, мусульмане во всем мире и силы сопротивления потеряют терпение. Тогда никто не сможет их остановить», приводит слова Хаменеи агентство IRNA.

Кроме того, иранский духовный лидер призвал Израиль немедленно прекратить наносить удары по сектору Газа. По мнению аятоллы, «сионистский режим» необходимо предать суду из-за преступлений против жителей сектора Газа.

Он назвал действия Израиля в отношении палестинцев в этом регионе геноцидом, который происходит на глазах у всего мира. Хаменеи также отметил, что действия Израиля координируют США.

Эскалация конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 октября заявил, в свою очередь, что Вашингтон не видит сигналов, которые бы говорили о том, что Тегеран готовится предпринять те или иные шаги в контексте противостояния между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

«Мы будем пристально следить за этим. Послание президента (Джо Байдена) было очень и очень ясным <...>: мы не хотим эскалации этого конфликта, мы не хотим его расширения», — сказал Кирби в эфире CNN.

18 октября Байден планирует посетить Израиль и встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Тель-Авив в настоящее время готовится начать наземную операцию в секторе Газа. Со стартом вторжения медлят, по информации Der Spiegel, власти хотят сначала обсудить ситуацию с американским президентом во время его визита.

Наземную операцию Израиль готовит последнюю неделю. С 7 октября ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на действия этих радикалов, которые в тот день выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. Тогда тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. Из-за этого Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Затем он назвал целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полное уничтожение ХАМАС.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. 15 октября официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные страны намерены действовать в любой точке Ближнего Востока, чтобы обеспечить безопасность еврейского государства.

Стороны конфликта

10 октября Хаменеи предупредил Израиль, что агрессивные действия в секторе Газа приведут к «тяжелой пощечине». Через несколько дней стало известно, что Иран планирует вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа. 16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявлял, что готовящаяся наземная операция Израиля в секторе Газа станет пересечением «красной линии» для Ирана, такое развитие событий может привести к появлению новых фронтов.

В конфликте с 7 октября участвуют не только ХАМАС и Израиль. Радикалов поддержали в ливанской военизированной группировке «Хезболла» и тоже наносят удары по Израилю. Тель-Авив отвечает огнем.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси накануне потребовал, чтобы израильские власти отказались от практики коллективного наказания жителей сектора Газа.

Король Иордании Абдалла II 11 октября выразил мнение, согласно которому арабо-израильский конфликт необходимо урегулировать путем заключения мирного договора.

«Арабо-израильский конфликт должен быть завершен всеобъемлющим соглашением о мире, которого невозможно достичь без реализации законных прав палестинского народа», — сказал Абдалла II.

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