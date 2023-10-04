Киев получит от США иранское вооружение, перехваченное на пути в Йемен

США передадут Украине свыше 1 млн иранских патронов, которые прошлой зимой Вашингтон конфисковал на транзитном судне, следующем в Йемен. По правилам ООН, конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение. Однако в Центральном командовании ВС США утверждают, что вооружение Киев получит на основании решения суда, который передал американскому правительству права на владение этими боеприпасами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Боеприпасы Ирана

Вашингтон передал Киеву более 1 млн патронов для стрелкового оружия, конфискованных у Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), написало агентство ТАСС.

«2 октября 2023 года правительство США направило Вооруженным силам Украины примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм», — сказано в заявлении.

Как заявили в CENTCOM, американский кабмин получил права на оформление этих боеприпасов в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска Минюста о конфискации оружия у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Уточняется, что эти боеприпасы 9 декабря 2022 года конфисковали военно-морские силы центрального командования США на транзитном судне, которое перевозило боеприпасы, направленные КСИР в Йемен. В оборонном ведомстве добавили, что готовы приложить все усилия, чтобы положить конец дестабилизирующей деятельности Ирана.

В январе в Центральном командовании США заявляли, что экипаж патрульного корабля USS Chinook перехватил в Оманском заливе партию из более 2 тыс. иранских автоматов, которые предназначались для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене.

5 тыс. штурмовиков, 1,6 млн патронов

Ранее в среду на сайте американского телеканала CNN со ссылкой на информацию источников в американском правительстве сообщили о намерении США направить Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые они конфисковали у Тегерана.

По информации CNN, администрация президента Джо Байдена несколько месяцев думала, как на законных основаниях передать Киеву оружие, которое лежит на складах CENTCOM на Ближнем Востоке. В соответствии с требованиями ООН, конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение.

На CNN утверждали, что CENTCOM объявит о таком шаге до 8 октября — конца нынешней недели. Как юридически Вашингтону удастся передать патроны, предположить затруднились.

О планах по передаче Вашингтоном Киеву иранского оружия и боеприпасов, захваченных около побережья Йемена у контрабандистов, в феврале нынешнего года написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение американских чиновников. Собеседник издания говорил о таких планах в отношении 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, некотором количестве противотанковых ракет и 7 тыс. бесконтактных взрывателей.

Помощь Украине

1 октября президент США Джо Байден вслед за сенатом и Палатой представителей подписал проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. В документе прописано только финансирование кабмина и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, о помощи Украине речь не идет.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее 4 октября призвал союзников продолжать поставлять Украине вооружение. Он также отметил, что Лондон — лидер по поставке Киеву танков и ракет дальнего действия. Кроме того, Соединенное Королевство делает больше остальных стран для обучения украинских пилотов.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности в среду заявил, что западные государства почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок Киеву.