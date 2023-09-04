Минобороны: авиация ЧФ уничтожила четыре катера с десантом ВСУ на западе Крыма

Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных катера с десантом ВСУ у мыса Тарханкут на западе Крыма. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство отметило, что катера были произведены в США, это модель Willard Sea Force. В прошлый раз украинская ДРГ на катерах оказалась на Тарханкуте 24 августа, тогда они обстреляли палаточный лагерь с туристами.

Самолеты Черноморского флота (ЧФ) уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ у побережья Крыма. Об этом сообщило Минобороны России.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — говорится в сообщении.

Катера серии Willard Sea Force используются Морской пехотой США. Имеют несколько модификаций — от маломощной лодки на шесть членов экипажа до 12-метровой модели Sea Force 1000 на 26 человек. Представляют собой надувные лодки, оснащенные одним или двумя двигателями и водометами. Каким-либо вооружением они не оснащены.

Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении кораблей и катеров ВСУ. 30 августа российское военное ведомство дважды сообщало об уничтожении украинских катеров с десантом восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря. В первый раз отработал истребитель Су-30, во второй — бомбардировщик Су-24.

Диверсанты в Оленевке

24 августа на Тарханкуте произошел бой с участниками украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщал Shot. По данным Telegram-канала, неизвестные на моторных лодках открыли огонь по кемпингу «Оленевка Village» в селе Оленевка.

«Первые звуки стрельбы услышали около 3:50, — сообщает Shot. — Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было десять неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась».

По данным Telegram-канала Baza, сначала в кемпинге Оленевка прозвучало два громких выстрела — «будто из гранатомета». «Когда неизвестные увидели, что их заметили, прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. После короткой стрельбы люди на лодках уплыли. Одна из пуль попала в автокемпинг», — сообщает канал.

Позднее Shot уточнил, что все лодки были ликвидированы. По предварительным данным, было уничтожено 15 — 20 человек. В кемпинге, по данным Telegram-каналов, никто не пострадал. Канал отмечал, что от точки столкновения до украинского Очакова по воде примерно 140 километров.

По одной из версий, это могла быть попытка устроить «шоу с украинским флагом в Крыму», отмечал Shot.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили высадку. Однако, по версии ведомства, боестолкновения произошли между разведчиками и подразделениями ВС РФ, все украинцы при этом якобы остались живы.

Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

Позже в сети появилось видео с уличных камер видеонаблюдения, на котором мужчина средних лет, спортивного телосложения в сланцах и белье ночью идет навстречу диверсантам. В одной руке он несет карабин, в другой — синюю футболку, которую чуть позже надевает.

Судя по видео, выстрелить мужчина не успел — ДРГ уже уплыла.