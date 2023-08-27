Военный вертолет с 23 морпехами США разбился в Австралии во время учений

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey разбился у берегов австралийского Дарвина во время учений, сообщает Sky News Australia. На борту находились более 20 морских пехотинцев, трое морпехов оказались в больнице, один — в критическом состоянии. Позднее AFP сообщило, что три человека погибли при крушении. Что известно о катастрофе — в материале «Газеты.Ru».

Военный конвертоплан V-22 Osprey разбился у берегов Австралии, передает Sky News Australia. Причины крушения пока не называются.

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени недалеко от острова Мелвилл, на борту воздушного судна находилось более 20 американских морпехов. Полет проводился в рамках учений «Забег хищников», в которых участвуют австралийские, американские, индонезийские, филлипинские военные, а также представители Восточного Тимора. Всего – около 2,5 тыс. военных.

Телеканал ABC News в свою очередь сообщил, что группу морпехов удалось спасти.

«Среди раненых — 23 солдата морской пехоты США, мы делаем все возможное, чтобы благополучно вернуть их обратно в Дарвин для лечения. Пятеро морских пехотинцев возвращены в Дарвин для лечения, а остальные проходят обследование на месте происшествия»,

— заявил комиссар полиции Северных территорий Майкл Мерфи телеканалу ABC.

Кроме того, глава Минобороны Австралии Наташа Файлз заявила, что на борту конвертоплана было 23 человека. Авиакатастрофу она описала как «ужасный инцидент».

Три американских морских пехотинца погибли при крушении, сообщило позднее агентство AFP со ссылкой на военных США.

Кроме того, Sky сообщил со ссылкой на Силы обороны Австралии, что в инциденте не пострадали австралийские военные. Также телеканал сообщил, что в небе были замечены самолеты авиакомпании CareFlight, вылетающие из аэропорта Дарвина для проведения спасательной операции. К спасению также привлечена полиция Северной территории.

По данным Sky News, учения, вероятно, приостановят из-за крушения.

Проблемы конвертоплана

Портал Topwar сообщает, что аварии с участием V-22 Osprey не удивительны: «эти винтокрылые машины уже давно испытывают проблемы то с трансмиссией, то с коробкой передач, то со сцеплением». Отмечается, что эти конвертопланы дважды разбивались в прошлом году — в Норвегии и США. Во втором случае погибли пятеро американских солдат.

Три аварии случились в 2017 году, причем две — в ходе выполнения боевых задач — в Йемене и в Сирии.

Также Topwar пишет, что Корпус морской пехоты США неоднократно приостанавливал полеты V-22 Osprey по техническим причинам, но возобновлял их, поскольку эта машина является основной, и заменить ее пока нечем.

В 2017 году экс-премьер Японии потребовал от США обеспечение надлежащего уровня безопасности используемых Osprey на фоне данных об их высокой аварийности.

Бывший американский сенатор Джон Маккейн отмечал, что «V-22 отлично смотрится в небе...когда не простаивает в ремонте».