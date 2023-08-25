Вызывающий «Грады», «Ураганы» и «Смерчи»

25 августа исполнилось 105 лет со дня рождения основателя российской школы создания реактивных систем залпового огня конструктора Александра Ганичева. Благодаря его разработкам Россия до сих пор находится в числе лидеров в сфере разработки и серийного производства РСЗО. Какие из систем Ганичева находятся сейчас на вооружении многих стран мира и какое современное оружие стало потомком его изобретений — в материале «Газеты.ru».

Под руководством Александра Ганичева были созданы практически все реактивные системы залпового огня, которые и в настоящее время находятся на вооружении Ракетных войск и артиллерии российской армии.

За 25 лет, когда Александр Никитович находился в должности главного конструктора Тульского государственного научно-исследовательского института точного машиностроения Министерства машиностроения СССР № 147 (в настоящее время — акционерное общество научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева), при его самом непосредственном участии были разработаны и приняты на вооружение более 10 высокоэффективных РСЗО, среди которых «Град», «Прима», «Ураган», «Смерч» и реактивные снаряды к ним.

Перспективные научные идеи и конструкторские решения, выдвинутые и предложенные Александром Ганичевым, до настоящего времени позволяют России находиться в безусловных лидерах в области разработки и серийного производства РСЗО.

Перед НИИ № 147 руководством оборонной промышленности была поставлена задача модернизировать гильзовое производство и перейти с латунных гильз (которые использовались в Великую Отечественную войну) на стальные. Как известно, сталь – более прочный и, самое главное, относительно недорогой материал в сравнении с дефицитной латунью. Именно под эту задачу и был создан новый научно-исследовательский институт в Туле. Он стал первым в стране НИИ гильзовой промышленности.

Предприятие выполнило поставленную задачу. В НИИ №147 отработали технологию изготовления стальных артиллерийских гильз. Под руководством Александра Ганичева была создана теория проектирования гильз, разработаны специальные стали для их изготовления, изготовлены необходимое оборудование и оснастка для серийного производства этой продукции. В 1951 году за проделанную работу большая группа сотрудников предприятия (в том числе и Александр Ганичев) была удостоена Сталинской премии 2-й степени.

В 1950-х годах личные амбиции и невежество некоторых руководителей КПСС и оборонной промышленности государства нанесли огромный вред отечественной артиллерии. В те годы считалось, что артиллерия свое отжила. Руководство страны уверовало в универсальность ракетно-ядерного оружия и посчитало дальнейшее развитие ствольной артиллерии бесперспективным. Многие артиллерийские конструкторские бюро и предприятия были ликвидированы. Угроза нависла и над НИИ №147. В этих условиях Александру Ганичеву стоило больших трудов возродить идею РСЗО, в эффективность которых в то время мало кто верил, что по сути дела и спасло предприятие.

Александр Ганичев предложил новые подходы и оригинальные технические решения при конструировании неуправляемых реактивных снарядов, перспективные технологии производства ракетных двигателей и боевых частей. Вскоре появился и первый результат. Была создана реактивная система залпового огня с выдающимися по тем временам тактико-техническими характеристиками – легендарный «Град».

С 1963 года РСЗО «Град» (в состав которой входила боевая машина БМ-21) был принят на вооружение. За время серийного выпуска БМ-21 только в Советскую Армию было поставлено 6536 боевых машин этого типа. На экспорт было изготовлено еще не менее 646 машин. К 1995 году, уже после завершения серийного производства, более 2 тыс. боевых машин БМ-21 находились на вооружении 50 стран мира. Выпуском реактивных снарядов к БМ-21 также занималось АО «НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева», всего было выпущено более 3 млн различных реактивных снарядов.

Сегодня новая реактивная система залпового огня 9К51М «Торнадо-Г» — прямой потомок РСЗО «Град». У «Торнадо-Г» основное отличие от своего предшественника 9К51 «Град» заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.

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На рубеже 1970–1980-х годов Александр Ганичев участвует в разработке 122-мм реактивной системы залпового огня повышенного могущества 9К59 «Прима». В 1988 году 9К59 «Прима» была принята на вооружение и начато серийное производство этой системы, однако в начале 1990-х годов из-за распада СССР, тяжелого финансового положения России и прекращения закупок вооружения производство 9К59 «Прима» было остановлено.

Под общим руководством Александра Ганичева разработана РСЗО 9К57 «Ураган». Система была принята на вооружение в 1975 году. РСЗО «Ураган» состоит на вооружении более десяти стран мира.

Большое влияние Александр Ганичев оказал на подходы и идеи, заложенные в создание реактивной системы залпового огня «Смерч», которая до разработки в 1990 году Китаем РСЗО WS-1 была самой дальнобойной системой в мире. «Смерч» сегодня состоит на вооружении более 15 стран мира.

Александр Ганичев внес более чем значительный вклад и в разработку реактивных систем залпового огня для Военно-Морского Флота. Под его руководством, в частности, создавались:

- береговая 40-ствольная противодиверсионная реактивная система залпового огня калибра 122,4 мм БМ-21ПД «Дамба» для поражения надводных и подводных целей (с использованием серийной системы БМ-21 «Град»);

- реактивный комплекс противоторпедной защиты РБУ-12000 «Удав» («Удав-1, 1М) — бомбомет со стационарной наводящейся в двух плоскостях пусковой установкой, имеющей десять радиально размещенных стволов, предназначенных для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника;

- противодиверсионный комплекс ДП-63 «Дождь» со 122-мм реактивными глубинными бомбами;

- ракетный противолодочный комплекс РПК-8 для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов.

В 1976 году Александру Ганичеву (в возрасте 58 лет) за выдающийся вклад в создание образцов оружия была присуждена ученая степень доктора технических наук (без защиты кандидатской диссертации), а в 1980 году присвоено ученое звание профессора. Лично и в соавторстве Ганичев получил почти 400 авторских свидетельств на изобретение.

Ганичев умер 2 января 1983 года (в возрасте 64 лет) после третьего инфаркта и похоронен на Смоленском кладбище в городе Тула. В память о великом конструкторе в Туле на проспекте Ленина и на здании главного корпуса НПО «Сплав» установлены мемориальные доски с барельефом Александра Ганичева. 19 сентября 2013 года на территории Тульского государственного музея оружия на Аллее славы знаменитых оружейников был открыт бюст конструктора.