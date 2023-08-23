Пентагон обвиняет Россию в попытках нарушить связь Starlink

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Вооруженные силы России пытаются мешать работе системы спутниковой связи Starlink на Украине. Пока, впрочем, безуспешно. Чтобы противостоять России и Китаю в космосе, подразделения Космических сил нужно укрупнять, считает Салтцмен.

Россия пытается глушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Это в интервью The Washington Post заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

Он рассказал, что сейчас США выводят на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для нужд военных. Первые десять были запущены в апреле, к концу года планируется запустить еще 18, а в следующем году — 160. Общая численность группировки спутников может вырасти до одной тысячи.

По мнению американского генерала, при наличии большого числа спутников нанесение им ущерба другими странами будет «гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания».

Салтцмен говорит, что США «видят такой эффект с группировкой [спутников] Starlink на Украине». Генерал заявил, что «россияне пытаются ее глушить». Но, по данным командующего Космическими силами США, эти попытки не увенчались успехом.

Война придет и в космос

В интервью The Washington Post Ченс Салтцмен рассказал, что его ведомство активно готовится к противостоянию с Китаем. Генерал считает, что подразделения Космических сил нуждаются в укрупнении. В них сейчас служит менее 13 тыс. офицеров, рядовых и гражданских лиц (для сравнения — в американском Корпусе морской пехоты насчитывается около 177 тыс. военнослужащих).

Салтцмен уверен, что космос станет областью конфликта.

«У нас есть Космические силы, и они должны стать больше и влиятельнее, чтобы выполнять свои задачи», — говорит Ченс Салтцмен.

Связь не для военных

Сеть Starlink была развернута на Украине вскоре после начала ввода туда российских войск. SpaceX предоставила тогда не менее 24 тыс. станций, к январю 2023 года общее количество терминалов достигло 30 тысяч.

Согласно контракту SpaceX с украинскими властями, связь Starlink должна была использоваться для гуманитарных нужд — например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей. Однако чиновники и военные стали использовать Starlink для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. Поэтому в январе 2023 года SpaceX ограничила военным доступ к Starlink для управления беспилотниками.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности [использовать Starlink с дронами]. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы их уже сделали, — рассказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл. — Мы знаем, что [украинские] военные используют их [терминалы Starlink] для связи, и это нормально. Но мы не хотим, чтобы они использовали их в наступательных целях».

Кто платит?

Использование сети частично оплачивают сама компания SpaceX и западные страны.

14 октября 2022 года Маск предупредил, что услуга обходится в 20 миллионов долларов в месяц, и заявил, что она не может оказываться бесконечно. Компания предложила министерству обороны США взять финансирование на себя.

Однако 15 октября Маск сообщил, что SpaceX продолжит бесплатно работать в Украине, несмотря на свои расходы. Еще через два дня он заявил, что компания отозвала обращение к Пентагону о финансировании.