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Зеленский язвительно ответил британскому министру на совет о благодарности за поставки оружия

Зеленский объявил о готовности ежедневно благодарить главу минобороны Британии

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Бен Уоллес

Бен Уоллес

Global Look Press
Глава Минобороны Великобритании Уоллес призвал президента Украины Зеленского поблагодарить страны Запада за поставки оружия. Так он прокомментировал реакцию Зеленского на отсутствие конкретных временных рамок по членству Киева в НАТО. Накануне страны — участницы Североатлантического альянса упростили для Украины вступление в блок. Украинский лидер в ответ на слова Уоллеса предложил «с утра просыпаться и благодарить министра Уоллеса». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Немного благодарности

Страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на публичном форуме НАТО, который проходил на полях саммита альянса в Вильнюсе с 11 по 12 июля, написала газета The Guardian.

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия», — сказал Уоллес, добавив, что периодически вынужден «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке» передать Украине ту или иную военную технику в ходе непростых переговоров.

По словам Уоллеса, в ходе его прошлогоднего визита на Украину (10 июня 2022 года) киевские власти предоставили ему список требуемого ВСУ вооружения. Главе Минобороны Соединенного Королевства этот перечень напомнил поход в магазин. «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — отметил министр.

Критика Зеленского

Таким образом Уоллес прокомментировал критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса из-за отсутствия конкретных временных рамок по членству Киева. Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе заявил, что страны-участницы договорились освободить Киев от плана действий по членству в НАТО. «Украина станет членом НАТО в будущем, процесс вступления страны в альянс перейдет от двухэтапного к одноэтапному», — отметил Столтенберг. Таким образом для Киева сократили процесс присоединения к военному блоку.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал на своей странице в Twitter формулировку об упрощенном вступлении в организацию. Украинскому лидеру не понравилось отсутствие указания на какие-либо сроки не только вступления в блок, но и просто получения приглашения. Он назвал эту неопределенность — слабостью руководства альянса.

Газета The Washington Post со ссылкой на сообщение источников написала, что критика со стороны Зеленского вызвала ярость у американской делегации на саммите альянса.

Много благодарности

По мнению Уоллеса, несмотря на претензии Зеленского, итоги саммита довольно выгодны для Украины. Он отметил, что на саммите прозвучало «приглашение вступить в НАТО после того, как конфликт утихнет».

Зеленский в ответ на слова Уоллеса заявил, что не понимает, как еще его страна может выразить благодарность союзникам за поддержку. По его словам, Киев всегда благодарит за военную помощь. «Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал украинский лидер на совещании.

Затем он поинтересовался у присутствовавшего в зале главы Минобороны Украины Алексея Резникова, хорошие ли у него отношения с Уоллесом. Тот сказал, что отношения между ними прекрасные. По просьбе Зеленского Резников публично поблагодарил Уоллеса за военную помощь Великобритании. Президент Украины также попросил его в среду позвонить главе британского оборонного ведомства.

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