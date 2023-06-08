У суррогатного «Мистера сидра» оказался источник в полиции. Колокольцев уволил двоих подчиненных

Из ГУ МВД по Самарской области уволили ответственного за деятельность тыловых подразделений полиции, а также начальника «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения». Со склада этого казенного учреждения украли спиртосодержащую жидкость, из которой изготавливали напиток марки «Мистер сидр», в результате употребления которого пострадали 96 человек и 30 — умерли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Враг в тылу

После массового отравления суррогатным алкоголем в российских регионах глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который отвечал за деятельность тыловых подразделений полиции. Об увольнении сообщили в пресс-службе МВД России.

Кроме того, с поста начальника федерального казенного учреждения (ФКУ) «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» уволили полковника внутренней службы Александра Ремнева.

По информации пресс-службы МВД, именно со склада этого ФКУ украли опасную спиртосодержащую жидкость, из которой впоследствии изготовили напиток марки «Мистер сидр». Факт хищения вскрыли в ходе проверки каналов поступления в нелегальный оборот сидра, от которого пострадали 96 человек и 30 — погибли в нескольких российских регионах.

Следователи вышли на склад, после проверок магазинов, складских помещений и транспортных средств. «Были установлены цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции», — сказали в пресс-службе МВД России.

Жидкость с 2012 года хранили на складе Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД в качестве вещественного доказательства по другому делу. Из-за хищения этой жидкости задержали двух жителей Самары (их имена не назвали) и сержанта полиции, охранявшего склад и пропустившего злоумышленников на его территорию.

5 июня Следственный комитет России объявил о первых случаях отравлений и смертей из-за употребления напитка «Мистер сидр». До этого сообщалось, что в городе Дмитровоград Ульяновской области несколько людей попали в больницу с отравлением из-за употребления неизвестным веществом. Шесть человек погибли в больницах. Как выяснилось позднее, все они пили сидр, который купили в сети алкогольных магазинов «Территория пива». Туда его передали поставщики из Самарской области от производителя ООО «Анди». Партии изготавливали на частном пивоваренном заводе «Варка».

Есть информация о случаях отравления в Ульяновской, Самарской, Рязанской, Нижегородской областях. Также есть пострадавшие в Пензенской и Владимирской областях, Пермском крае, Республике Мордовия и Республике Марий Эл. Наибольший объем суррогатного алкоголя выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снятии с полок в магазинах напитка этой марки. Всего изъяли 66 500 литров. Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. Экспертиза показала присутствие в составе этого сидра примесей метилового спирта и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.

До 10 лет лишения свободы

На территории Самарской области задержали владельца «Анди» — предпринимателя Анара Афат оглы Гусейнова. Его арестовали на два месяца (до 4 августа) по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Он отрицает свою вину. Его защитник утверждает, что направить в торговые точки опасный напиток мог другой сотрудник компании, которого задержали ранее в результате сотрудничества Гусейнова со следствием.

Кроме того, задержаны два менеджера по поставкам компании Антон Фролов и Рамиль Асланов, а также главный бухгалтер Полина Ускова.

Причастным к незаконному производству и вводу в оборот грозит до 10 лет лишения свободы.