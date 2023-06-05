В США связали случаи атаки дронов на российские объекты с работой украинской агентуры

Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) 30 мая 2023 года

В американской разведке на условиях анонимности рассказали CNN о работе на территории России сети украинских агентов. Киев снабжает их дронами для проведения терактов. Беспилотники могут переправлять через украинско-российскую границу по давно налаженным каналам контрабанды. Результатами деятельности этой сети могут быть попадания по НПЗ в Ростовской области и Краснодарском крае, жилым домам в Москве и Кремлю. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Оперативники и сочувствующие

Киев создал внутри России сеть из своих агентов, которые совершают диверсии против российских объектов. Группа может состоять из украинских оперативников и сочувствующих Украине русских. Об этом написали на сайте американского телеканала CNN со ссылкой на сообщение нескольких источников в американской разведке.

По данным одного из собеседников канала, украинская сторона снабжает этих агентов дронами украинского производства для проведения терактов. Два американских чиновника в разговоре с CNN не исключили использование диверсантами беспилотников, предоставленных Киеву Вашингтоном.

По мнению высокопоставленных американских чиновников, сетью агентов управляет Главное управление разведки и Служба безопасности Украины (СБУ). Как сказал один из источников, президент Украины Владимир Зеленский установил общие правила действий для диверсантов, но не требует согласования с ним каждой операции.

Кремль, НПЗ, жилые дома

В Вашингтоне считают, что именно эти проукраинские агенты атаковали беспилотниками Кремль в начале мая. Днем 3 мая пресс-служба президента России сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее охарактеризовали в Москве как атаку на главу государства. Как намекнул один из собеседников CNN в американской разведке, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов постоянно предлагал одни из самых дерзких планов операций против России и ценит символические действия.

На следующий день на юге России предположительно из-за атак беспилотников произошло возгорание на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ): речь об Ильинском НПЗ в Краснодарском крае и Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. При этом, как написали на сайте телеканала со ссылкой на отчет американской радиотехнической разведки, Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет оружия, которое бы могло преодолеть такое дальнее расстояние.

30 мая два беспилотника попали в жилые дома в Москве: один врезался в здание на Профсоюзной улице, второй — в постройку по улице Атласова на территории Новой Москвы. В первом случае дрон задел верхние этажи, во втором случае пострадал фасад дома.

Все эти атаки тоже могли относиться к украинской агентурной сети, считают источники телеканала. Причем наиболее вероятно, что дроны запускались прямо с территории России, а не из Украины.

Контрабанда через границу

Если это так, достоверно неизвестно, как Украине удалось переправить дроны на территорию России. Как отметили два источника телеканала в разведке, Киев наладил маршруты контрабанды в Россию, по которым могут отправлять компоненты беспилотников украинского производства, а затем собирать их уже внутри страны.

По словам источника телеканала в европейской разведке, российско-украинская граница достаточно обширна и трудно контролируема на всем протяжении, что сделало ее привлекательной для украинских контрабандистов. Они перевозили грузы все последние 10 лет противостояния с российскими властями. «Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание — проблема каждого, поэтому деньги творят чудеса», — сказал источник.

В ответ на просьбу CNN прокомментировать информацию о сети агентов пресс-секретарь главы Службы безопасности Украины Василий Малюк предположил, что загадочные взрывы и удары беспилотников на территории России продолжатся.