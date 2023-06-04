«Потребуем разъяснений». Бельгия недовольна использованием своего оружия Украиной на территории России

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб обратятся к Киеву с требованием объяснить причины использования бельгийского оружия со стороны Украины в Белгородской области, сообщил источник газеты Le Soir. По его словам, Брюссель передавал Киеву военную помощь для обороны, а не для нападения. 22 мая в Белгородскую область проникли диверсанты со стороны Украины. После этого СМИ публиковали подтверждения использования ими оружия западных стран против России. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Потребуют разъяснений

Брюссель «при первой возможности» потребует от Киева разъяснить причины использования оружия бельгийского производства диверсионно-разведывательной группой Украины в Белгородской области. С таким запросом к украинским властям планируют обратиться МИД и Минобороны европейской страны, написала местная газета Le Soir со ссылкой на сообщение источников.

«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — сказал источник Soir.

По словам собеседника газеты, королевство передавало Киеву вооружение для защиты территории страны и граждан, а не для нападения украинских Вооруженных сил на Российскую Федерацию. Такая договоренность, как отметил источник, содержится в документах, которые сопровождали каждую поставку.

Гранатомет АТ-4, винтовки SCAR

3 июня газета Washington Post написала о прорыве в Белгородскую область со стороны Украины. Издание указывало, что Киев применил американские, чешские, польские и бельгийские транспорт и оружие. В газете отмечали, что в распоряжении украинских военных были бельгийские и чешские винтовки, как минимум, один шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет АТ-4, бронированные машины с усиленной противоминной защитой, поставленные Вашингтоном и Варшавой.

Как написала Soir, в руках украинских военных видели оружейную систему, разработанную американским подразделением бельгийской компании FN Herstal — штурмовые винтовки SCAR.

Во второй половине января 2023 года франкоязычный бельгийский телеканал RTBF сообщил, что Королевство Бельгия собирается предоставить Украине пакет военной помощи на €92 млн, который включит автомобили, переносные зенитные комплексы, стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, пулеметы и штурмовые винтовки, которые государство выкупит у компании FN Herstal. Брюссель тогда решил не поставлять Киеву старую бронетехнику из-за дороговизны и сложности ее выкупа и модернизации. Тогда министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подчеркнул, что военную помощь Киеву оказывают для обороны.

Нападение на Грайворонский округ

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны России тогда заявляли о блокировке и разгроме членов диверсионно-разведывательной группы, которые проникли в Грайворонский округ области.

Проникнувшие обстреливали приграничные районы и запускали беспилотники со взрывными устройствами. Авиация и артиллерия Западного военного округа заблокировала диверсантов и отбросила их на украинскую территорию. В результате по сообщению Минобороны Вооруженные силы России уничтожили 70 противников и четыре бронемашины.

Тогда, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при нападении диверсантов погиб один мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения.

Вскоре газета Financial Times опубликовала снимки с места события, на которых видна американская военная техника, которая входила в пакеты помощи Украине.

В Госдепе, комментируя эти данные, тогда сказали, что четко дали понять Киеву — в Вашингтоне не поддерживают использование американского оружия для нанесения ударов по целям в России.