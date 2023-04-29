Стрельба и два взрыва: в Севастополе после удара БПЛА загорелась нефтебаза

В Севастополе после, предположительно, атаки беспилотников горит топливный резервуар. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что пострадавших в результате пожара нет, а сам он возглавил оперштаб по ликвидации последствий – пожару на нефтебазе присвоен высший, 4-й ранг сложности. Местные жители утверждают, что слышали звуки стрельбы и взрывы.

В ночь на 29 апреля в Севастополе прозвучали два взрыва – оба примерно в 4 часа утра. Об этом изданию Readovka сообщил местный житель.

«В 4 утра два взрыва. Один где-то далеко приглушенный и второй прямо база Казачья Бухта. Конечно, после этого сразу начался пожар. Все спали, но от взрывов проснулись. Пожарные приехали уже минут через 15», — сказал он.

Вскоре местные СМИ сообщили, что горит резервуар с топливом в микрорайоне Казачья бухта, возле улицы братьев Манганари. Как сообщает портал ForPost, по предварительным данным возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Черный дым от пожара хорошо виден издалека. Площадь пожара – около 1 тыс. кв м. Местные жители слышали в городе выстрелы, говорится в сообщении, по-видимому, военные пытались сбить беспилотники.

Пострадавших в результате ЧП нет, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает», — написал глава города в своем Telegram-канале. Пожару при этом присвоен 4 ранг сложности – самый высокий, поскольку горит много топлива и требуется время для полной ликвидации возгорания.

С огнем сейчас борются 18 пожарных расчетов, 60 пожарных, будет даже задействован пожарный поезд, добавил губернатор.

Развожаев добавил, что находится на месте пожара и возглавляет оперштаб по ликвидации последствий ЧП.

«Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук», — сообщил севастопольский губернатор.

Развожаев также назвал пожарных героями, отметив скорость и слаженность их действий. Чиновник подчеркнул, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города, поскольку горящие резервы «не были задействованы для поставок горючего» на автозаправки.

Кроме того, добавил губернатор, Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ — «Газета.Ru») в микрорайоне Казачья Бухта. О результатах замеров он сообщит горожанам дополнительно.

24 апреля Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что на внешнем рейде Севастополя уничтожили морские дроны ВСУ.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали», — написал Развожаев.

Вице-губернатору Евгению Горлову было дано поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения, полученные в результате нападения. Развожаев уточнил, что в Бухту Стрелецкую беспилотник не проник. Здания, причальные и другие сооружения не были повреждены.