Newsweek: на Украине сочли серьезной угрозой российские планирующие бомбы

Применяемые российской армией планирующие бомбы представляют серьезную угрозу для Украины, заявил военный аналитик Александр Коваленко изданию Newsweek. По словам эксперта, такие бомбы сбрасываются российскими самолетами за пределами досягаемости украинских систем ПВО. Однако Россия — не единственная, кто использует этот тип боеприпасов. Украина также применяет подобные бомбы на поле боя.

Планирующие бомбы, применяемые Россией, представляют большую угрозу для Украины, пишет американское издание Newsweek.

Журнал отмечает, что в последние недели российские военные увеличили количество авиаударов по Украине, а многие из них включали использование так называемых «планирующих бомб».

В марте пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что около 10 российских самолетов Су-35 сбросили 11 планирующих бомб над Сумской областью. The Kyiv Independent описала атаку как «разрушительную», а Игнат назвал использование планирующих бомб «чрезвычайно большой угрозой».

«Планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО», — отмечал военный.

Что такое «планирующая бомба»

Планирующие бомбы — это стандартные бомбы, которые были модифицированы с помощью подключенных к ним навигационных систем. Такая модификация позволяет снаряду планировать траекторию полета к цели.

Некоторые планирующие бомбы изначально производятся с GPS, а другие получают систему навигации после производства.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко в беседе с Newsweek сказал, что планирующие бомбы представляют «серьезную угрозу» отчасти потому, что самолеты сбрасывают их из-за пределов досягаемости ПВО Украины.

«Они могут применяться Вооруженными силами России, не входя в зону действия наших средств ПВО, и наносить удары как по позициям ВСУ на передовой, так и по [близлежащим] городам», — сказал Коваленко.

Еще одно заявленное преимущество этого оружия заключается в том, что оно дешевле в производстве, чем более совершенные российские ракеты, отмечает издание.

«С помощью этих боеприпасов россияне могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику», — сказал Newsweek военный эксперт Гай МакКардл.

Украина тоже использует «умные» бомбы

При этом, отмечает Newsweek, российские военные не единственные, кто использует такое оружие.

Ранее США предоставили Украине высокоточные планирующие авиабомбы JDAM, которые сейчас используются украинской армией в ограниченном режиме. Такое вооружение представляет собой обычные бомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, чтобы превратить их в управляемые «умные» бомбы.

Издание утверждает, что Украина применила JDAM для атаки российских позиций в Бахмуте 25 апреля. Видео удара было опубликовано в сети, и на нем видно, как бомбы разрушают многоэтажное здание.

«Взрыв большой и, по-видимому, точный, что указывает на доставленный по воздуху боеприпас, — сказал изданию Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований. — По всей видимости, США прислали версию JDAM с увеличенной дальностью полета. Это означает, что украинскому самолету не нужно было пролетать над целью».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия начала применять на Украине модернизированные бомбы ФАБ-500М-62. Это фугасные авиационные бомбы, модель которых была разработана еще в 1960-х годах в СССР, однако оборудованные блоком управления, системой навигации и крыльями.

Как отмечало издание «МК», в день российские ВКС пускают от 20 до 50 таких бомб.

Newsweek отмечает, что эти типы бомб становятся «все более популярным оружием в арсенале России» и что некоторые люди считают, что бомбы обладают «силой изменить ход событий на поле боя».