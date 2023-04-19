Сможет ли Армения вернуть контроль над Карабахом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором — либо принять гражданство Азербайджана, либо искать другой дом. Есть ли у Еревана шансы вернуть контроль над регионом, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что в Нагорном Карабахе «развевается азербайджанский флаг» — и призвал власти Армении официально признать регион частью страны.

«Армения, которая раньше говорила «Карабах — это Армения и точка», сегодня должна повторить наши слова: «Карабах — это Азербайджан и точка», — сказал Алиев.

И дал проживающим в регионе армянам выбор — получить азербайджанские паспорта или уехать из своих домов.

Эти заявления кажутся логичным продолжением линии Баку — которая не меняется после победы во Второй карабахской войне 2020 года. Тогда страна заручилась поддержкой регионального лидера — Турции. И победу принесли не столько беспилотники Bayraktar TB2, сколько линия поведения высшего военно-политического руководства страны. Выстроенная задолго до начала конфликта.

У Еревана сейчас дела складываются не слишком удачно. Страна с ограниченными финансовыми ресурсами просто не может создать функционально законченной современной армии — у Баку такая возможность, учитывая политическую близость к Анкаре, есть. Что касается военных формирований Нагорного Карабаха, то им при всем желании никогда не выйти за черту полупартизанских отрядов.

Помимо всего прочего, Армения сегодня находится в своеобразной геополитической мышеловке. Республика практически не имеет независимых от воли соседних стран путей сообщения с внешним миром — как сухопутных (главным образом, железнодорожных магистралей), так и воздушных, не говоря уже о морских. Население Армении (и так весьма небольшое для независимого государства) имеет стойкую тенденцию к дальнейшему сокращению. Экономика страны также не демонстрирует впечатляющих темпов роста.

Что касается Азербайджана, то его военно-экономический потенциал значительно превосходит соответствующий армянский и этот разрыв продолжает стремительно расти.

И в ближайшее время военная мощь ВС Азербайджана будет только усиливаться. Этому будут способствовать как возможности собственно экономического комплекса страны, так и окончательно сформировавшийся военно-политический союз с Турцией.

В немалой степени процессам укрепления позиций Баку будет содействовать и исключительно выгодное географическое положение Азербайджана. По образному выражению американского политолога Збигнева Бжезинского, Азербайджан можно назвать жизненно важной «пробкой», контролирующей доступ к «бутылке» с богатствами бассейна Каспийского моря и Средней Азии. По территории Азербайджана проходят газо- и нефтепроводы, которые далее тянутся в этнически родственную Турцию.

Военно-техническое сотрудничество между Баку и Анкарой будет идти исключительно по нарастающей траектории. И если в вооруженном конфликте во Второй карабахской войне со стороны Азербайджана практически не принимали участия военно-воздушные силы и армейская авиация, то сегодня есть все основания полагать, что в весьма недалеком будущем у Баку появятся и такие возможности.

Что касается Армении, то рассчитывать на чью-то бескорыстную помощь Еревану, по всей видимости, не стоит.

Запад от Армении далеко и ничего кроме озабоченности в настоящее время генерирует, тем более что значительная часть экономических и сугубо военных усилий коллективного Запада сейчас сосредоточена на оказании военной помощи Украине.

России же ввязываться в эту историю по полной программе и целиком на стороне Еревана - совершенно не с руки. Во-первых, Москва всецело занята специальной военной операцией на Украине и открывать второй фронт для Кремля сейчас совершенно нереалистично. Кроме того, руководство России много раз заявляло, что для нее партнерами являются одновременно и Армения, и Азербайджан. Помимо всего прочего, на современном этапе Москва не настолько сильна в экономическом, финансовом и даже военном отношении, чтобы восстановить безусловное доминирование в этом регионе. И с этим фактом отечественным стратегам и аналитикам надо тоже считаться.

Азербайджанская армия в ходе Второй карабахской войны почувствовала вкус победы. Значение этого факта трудно переоценить. Теперь в Баку категорически не намерены обсуждать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Более того, Ильхам Алиев заявил, что «вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня».

Еще в начале 2021 года Алиев, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил: «Ну, что, Пашинян? Где твой статус? В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. В ад провалился твой статус, разлетелся в пух и прах. Нет статуса, и не будет, пока я президент. Это часть Азербайджана!»

Оценивая современную обстановку в регионе, следует в первую очередь иметь в виду именно эти слова Ильхама Алиева. По сути дела, в феврале 2021 года прозвучало не столько заявление главы государства, сколько программа действий политического руководства Азербайджана на ближайшее время, что мы, собственно говоря, наблюдаем и сегодня.

Не следует забывать и о том, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, а границы государства признаны и не оспариваются международным сообществом. При любом варианте развития военно-стратегической обстановки гипотетические боевые действия будут проходить на территории Азербайджана, и Баку будет сражаться за территориальную целостность своей страны. Надо заметить, что с юридической точки зрения и международно-правовых норм – это абсолютно неуязвимая позиция.

Пока на пути очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе стоят две тысячи российских миротворцев. Срок пребывания миротворческого контингента Москвы в зоне конфликта — пять лет с возможностью автоматического продления на следующую пятилетку при отсутствии возражений какой-либо из трех сторон (России, Азербайджана, Армении).

Сколько эта миссия продлится после последних заявлений Ильхама Алиева на самом деле – сегодня уже не может сказать никто.



Наконец, нельзя исключать, что программа действий (да и, собственно говоря, сами последние действия) главы Азербайджана по Нагорному Карабаху может послужить примером для подражания и для президента Молдавии Майи Санду в плане восстановления территориальной целостности своей страны.

Однако тут весьма многое зависит от обстановки в зоне российской спецоперации и шаги военно-политического руководства Молдавии, надо полагать, во многом будут основываться на результатах боевых действий противоборствующих сторон на фронте. Но то, что геостратегическая ситуация для Приднестровской Молдавской Республики имеет явно выраженную тенденцию к обострению и ухудшению, сомнению сегодня не подлежит. Пример Алиева явно вдохновит и Санду, да и весь политический класс Молдавии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.