«Законная ответственность будет за все»: Генпрокуратура России проверяет видео с казнью бойца ВСУ

В сети появилось видео, на котором обезглавливают предположительно украинского военного. В России записью заинтересовалась Генпрокуратура и инициировала проверку. В Кремле заявили, что сначала стоит установить достоверность кадров. Хотя Минобороны Украины еще не идентифицировало личность погибшего, СБУ уже готова наказать «российских нелюдей». ЕС выступает в поддержку Украины.

На видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего обратила внимание Генпрокуратура России. Надзорное ведомство инициировало проверку, чтобы оценить достоверность кадров.

Ранее в соцсетях разместили запись, на которой якобы показано обезглавливание украинского военнопленного российскими солдатами. В Генпрокуратуре отметили, что на видео «неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему».

Кадры прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это «безусловно, ужасные кадры». Он отметил, что сначала нужно понять, насколько они достоверны.

«Затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки».

12 апреля основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что связался с экс-«вагнеровецем» Андреем Медведевым, который сбежал в Норвегию. Тот якобы опознал на видео с обезглавливанием мужчины своих бывших сослуживцев.

«Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК «Вагнер» по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации», – заявил Осечкин.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрекся от слов Медведева. Пресс-служба его компании «Конкорд» разместила в своих соцсетях комментарий Пригожина: «Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК «Вагнер».

Затем он также заявил, что «на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК «Вагнер», ни город Бахмут». Пригожин раскритиковал руководителя антикоррупционного российского сайта, а Андрея Медведева он назвал «чмом» и заявил, что тот пробыл в ЧВК «два дня».

«Из десятков тысяч «вагнеровцев» этот Андрей Медведев кого-то может идентифицировать. Чушь полная. Действительности она не соответствует», – сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Реакция Украины

Украинский журналист Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что «видео реальное, и на нем убивают плененного украинского солдата». «Ни о каких постановках речи тут не идет. Это реальное видео с гаджета реального «героя», – утверждает он, указав, что видео «июля-августа».

После появления в сети кадров казни предположительно украинского военного, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это должен видеть мир».

«Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время», – сказал политик.

Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена ничего забывать и прощать. «Законная ответственность будет за все. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас надо действовать! <...> Главная цель – одержать победу. Главная цель – Украине мощность, чтобы одержать победу», – добавил он.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса страны – «Нарушение законов и обычаев войны», сообщает издание «УНИАН».

«Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание», – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Также «все, чтобы узнать погибшего» делает и Минобороны Украины, заявила замминистра Анна Маляр.

«С первых минут появления видео <...> все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово», – отметила она 12 апреля, пишет «УНИАН».

Маляр подчеркнула, что идентификация личности по видео – чрезвычайно сложная задача, и это важно понимать.

«Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его. Мы призываем остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров», – добавила Маляр.

Украину уже поддержали в ЕС: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «глубоко поражен агрессивным видео обезглавливания украинского военнопленного». «Это мерзкое нарушение Женевских конвенций. Мы будем с Украиной, сколько потребуется», – приводят его слова украинские СМИ.

В ООН заявили, что «потрясены ужасным видео», пишет CNN.