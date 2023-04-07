В Киеве анонсировали наступление на Крым. Как оно может выглядеть

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на этой неделе заявил, что ВСУ смогут захватить Крым за пять-семь месяцев. Многие поспешили связать выступление Подоляка с предстоящим контрнаступлением вооруженных сил Украины. Так ли это и как гипотетически может выглядеть попытка наступления ВСУ на Крым, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Украина сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское. Так считает Михаил Подоляк. Возникает вопрос — связаны ли подобные заявления советника главы офиса президента Украины с предстоящим стратегическим контрударом ВСУ, о котором так много говорится последнее время?

Продолжительность выполнения ближайшей задачи в ходе наступательной операции оперативно-стратегического объединения – 7-10 суток. Дальнейшей – 8-10 суток. Наиболее детально планируется ближайшая задача. Дальнейшая – в основном ориентировочно и зависит от выполнения ближайшей. Общая продолжительность операции обычно составляет около 20 суток.

К этому времени обычно заканчиваются заранее заготовленные запасы материальных средств – боеприпасов, горючего и продовольствия. Немаловажный фактор – нарастающая по ходу проведения операции усталость личного состава. По опыту боевых действий хорошо известно, что бойцы и командиры не выдерживают более 20 суток напряженных наступательных действий. Кроме этого, с каждым днем будут увеличиваться санитарные и безвозвратные потери личного состава, утраты вооружения и техники.

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка с этими временными нормативами никак не согласуется. Поэтому слова украинского политика и планы предстоящего контрнаступления никак не соотносятся. Семь месяцев – это уже зима этого года. В подобном случае можно вести речь разве что о периодах вооруженной борьбы, но никак не о продолжительности тех или иных операций.

Есть и еще одна немаловажная деталь – можно не сомневаться, что к оперативно-стратегическому планированию в ВСУ советник главы офиса президента Украины не допущен (ему это не положено по должности). В полном объеме планирование относится к уделу Валерия Залужного, его начальника штаба, двух-трех офицеров-операторов. Поэтому слова Михаила Подоляка следует отнести к чисто политическим заявлениям.

Что касается главной цели предстоящей контрнаступательной операции ВСУ, то, по всей видимости, она заключается в следующем — разгром группировок российской армии, овладение стратегической инициативой, захват важных районов и создание условий для организации последующих наступательных операций.

Как примерно может проходить операция, ранее писала «Газета.Ru».

Что касается непосредственно Крыма, то полуостров занимает существенное место в оперативных документах предстоящего контрнаступления ВСУ, разработанных в штабе генерала Валерия Залужного. Скорее всего, в случае удачного развития наступательной операции предполагается выход частей и соединений ВСУ на административные границы полуострова, и вряд ли украинские планы в настоящее время заходят дальше.

Что касается плана огневого поражения противника в операции (то есть российской армии), то украинскими офицерами-операторами уже давно определены объекты и группировки российских войск на территории Крыма (в том числе и Черноморского флота) в качестве целей для поражения.

Есть все основания полагать, что в ВСУ давно закончено распределение и имеющихся средств поражения по всем возможным оперативным задачам (до каждого отдельно взятого высокоточного управляемого активно-реактивного 155-мм снаряда M982 Excalibur, которые пойдут в дело, как только позволят рубежи досягаемости).

Особое место в плане огневого поражения ВСУ наверняка занимает Крымский мост. Попытки ударов по нему будут предприняты в течение первого часа огневой подготовки наступления украинской армии.

Скорее всего, для решения этой задачи будут привлечены оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан» (они же «Гром-2»), имеющиеся на оснащении ракетных войск и артиллерии ВСУ. Пусковая установка ОТРК «Сапсан» может нести две одноступенчатые баллистические ракеты. Вес головной части до 480 кг. Дальность стрельбы «Сапсана» — до 500 км, что позволяет попытаться поразить Крымский мост на всем его протяжении.

Этот инфраструктурный объект – одна из важнейших целей для ВСУ. Именно по Крымскому мосту осуществляется снабжение российских войск и в Крыму, и группировок ВС РФ на территории Херсонской и Запорожской областей. Сколько боеготовых пусковых установок ОТРК «Сапсан» находится в настоящее время в распоряжении ВСУ – неизвестно.

Можно не сомневаться, что первоочередным попыткам ударов со стороны ВСУ подвергнутся и корабли Черноморского флота на якорных стоянках в бухтах Севастополя. В этих целях могут быть применены безэкипажные радиоуправляемые катера и противокорабельные ракеты. Задача в этом случае будет двоякой – поразить боевые единицы ЧФ и не допустить ответных ударов по ВСУ крылатыми ракетами морского базирования.

Кроме того, особое место в плане огневого поражения ВСУ наверняка занимают аэродромы Воздушно-космических сил, дислоцированные на территории Крыма. В случае их выхода из строя авиационная поддержка войск, обороняющих на Запорожском и Херсонском направлениях, будет существенно снижена.

Скорее всего, контрнаступление ВСУ начнется в двадцатых числах апреля. Именно к этому сроку просохнет почва в южных областях Украины и окончательно установится хорошая погода.