Какие выводы надо сделать России из операций НАТО

Не так давно отмечались своеобразные юбилеи операций НАТО против Югославии «Союзная сила» (началась 24 марта 1999 года) и «Свобода Ираку» Соединенных Штатов и их союзников (она же «Шок и трепет», стартовала 20 марта 2003 года). Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о том, какие выводы из этого должна сделать Россия для укрепления своей национальной безопасности.

Россия всегда реагировала на страдания мирных иракских (и сербских) граждан, но интересы национальной безопасности своей страны все же ближе. С приближением очередных годовщин обеих операций российские политики и политологи много рассказывали о том, что в результате военных действий в Ираке надолго воцарился хаос (который, по их оценкам, длится до сих пор). Вспоминали о потерях среди мирного населения этой страны, а это сотни тысяч человек. Много говорили и о партизанской и гражданской войнах, возникших в Ираке в результате американского вторжения.

Анализируя операцию «Союзная сила», политологи концентрировались в основном на том, что некоторые территории Югославии подверглись при воздушных налетах радиоактивному заражению (в результате применения боеприпасов с обедненным ураном). Горячо обсуждалось, что погибли, пропали без вести и были ранены тысячи сербов, а в крае Косово начались этнические чистки, направленные против титульной нации. Наконец, вспомнили и проблему роста канцерогенных заболеваний среди сербского населения после применения боеприпасов с обедненным ураном. Не забыли, разумеется, и про уничтожение агрессивным блоком НАТО югославских рек и отравление воздуха.

В общем, в обоих случаях внимание представителей политического класса и политологического сообщества было в основном сосредоточено на красочном описании окровавленных клыков американского империализма и острых когтей европейского гегемонизма.

Возникает вполне естественный простой вопрос – а для кого, по большому счету, все это рассказывается? Если для западной аудитории, так это откровенно бессмысленное и бесполезное занятие. Там всего этого просто-напросто не слышат. И выразительностью со слезой в голосе в этом вопросе ничуть не поможешь.

Если же уроки подобной политграмоты ориентированы на отечественных слушателей, то их, по большому счету, и убеждать в этом не надо.

Есть вопросы и к квалификации тех, кто перечисляет подобные истины. Точнее, можно смело сказать, что никакой особой подготовки, каких-либо специальных знаний и глубокого анализа военно-политической обстановки для развертывания дискуссий подобного рода не требуется.

Сомнения вызывает и польза подобных рассуждений. Словом, каким образом и при каких обстоятельствах все это может сослужить России. Скорее всего, результат рассказов об ужасах американского империализма если и не равен нулю, то стремительно приближается к этому показателю.

Поэтому акценты в описании войн и вооруженных конфликтов, в том числе (наверное, все же в первую голову) представителям политического класса и политологического сообщества надо переносить на совершенно другие сферы и аспекты.

Приведем несколько примеров.

К примеру, в операции НАТО против Югославии («Союзная сила») впервые применили стратегические бомбардировщики нового поколения В-2А «Спирит» в реальных боевых условиях. С боевых машин этого типа также впервые применили новые управляемые авиабомбы GBU-31 JDAM (весом 904 кг) с системой наведения, корректируемой по данным КРНС «Навстар».

Прошло 24 года. В России за этот период так и не появилось ни аналога В-2А, ни бомб типа GBU-31 JDAM. В то же самое время оборонно-промышленный комплекс США уже подготовил замену В-2А «Спирит» - на оснащение ВВС США идет перспективный стратегический бомбардировщик В-21 «Рейдер». Уже состоялась выкатка «Рейдера» и машина вот-вот совершит первый полет. В России, скорее всего, не изготовлено еще и полноразмерного макета перспективного авиационного комплекса Дальней авиации. У нас же все это время по большей части дискутировали о страданиях югославского народа.

Или, к примеру, для контроля наземной обстановки в преддверии операции «Свобода Ираку» к середине января 2003 года в зоне кризиса была образована группа из пяти самолетов радиолокационной разведки и управления Е-8С системы JSTARS.

Прошло двадцать лет. В России в ВКС нет ничего даже в первом приближении, чтобы напоминало самолет Е-8С. А разговоров о дефрагментации Ирака и гражданской войне в этой стране у нас за это время было выдано на-гора более чем достаточно (да и продолжает выдаваться с завидной регулярностью).

Или же именно в кампании 2003 года в Ираке Пентагон приступил к развертыванию глобальной информационной сети и практической отработке технологий нового вида вооруженной борьбы – сетецентрических войн. Сказать, что и мы преуспели в этой сфере, было бы, наверное, большим преувеличением.

Подобные примеры можно приводить десятками и сотнями. Разумеется, тут же можно заявить, что подобные заботы — удел исключительно специалистов, представителей военного экспертного сообщества и заинтересованных лиц. Но это дело общенародное – и ансамбля скрипачей Большого тетра, и коллектива Третьяковской галереи, и работников Государственного исторического музея.

Потому как вопрос в современной обстановке стоит более чем остро – будет в России перспективный стратегический бомбардировщик, будет и галерея. Не будет этой боевой машины, не будет и ансамбля. На повестке дня сегодня — выживание государства и народа. А объем легковесных разговоров в этой связи надо, скорее всего, максимально сокращать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).