«Как могли – уже помогли». У Чехии закончились оружие и боеприпасы для Украины

Митинг в поддержку Украины на Староместкой площади в Праге, Чехия, 2023 год

Чехия максимально помогла Украине поставками вооружения и военной техники, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих. Об этом в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung заявил президент страны Петр Павел.

«Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — сказал глава государства Петр Павел.

У Чехии, по словам ее президента, имеются некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике. Его слова приводит РИА Новости.

Все предыдущие поставки чешского вооружения, военной и специальной техники Украине осуществлялись преимущественно из наличия и с хранения вооруженных сил Чехии, а также включали поставки компаниями и предприятиями чешской оборонной промышленности, оплачиваемые третьими странами, различными пожертвованиями, а также самой украинской стороной.

Как рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, «в 2022 году Чехия по государственной линии в порядке военной помощи передала Украине военного имущества на сумму около 4,9 млрд чешских крон (около $219 млн).

В 2023 году Чехия планирует передать Украине военного имущества в порядке помощи еще на 2 млрд крон ($90 млн). В качестве компенсации от союзников за помощь Украине Чехия получила от Германии 15 танков Leopard 2A4 и восемь вертолетов, а также $306 млн от США».

Кроме того, по словам Руслана Пухова, ЕС также компенсирует Чехии военную помощь Украине трансферами из так называемого Европейского фонда мира, в январе была произведена первая выплата в размере €6,5 млн. Частные пожертвователи из Чехии собрали в 2022 году 1,5 млрд крон ($67 млн) на военную помощь Украине.

Как рассказал Руслан Пухов, в свою очередь, оценочная стоимость выданных чешской оборонной промышленности экспортных лицензий на поставки военной техники на Украину достигла 68 млрд крон ($3,03 млрд), а фактический экспорт на Украину составил к настоящему времени примерно 30 млрд чешских крон ($1,34 млрд). Ранее сообщалось, что в результате суммарный оборонный экспорт Чехии в 2022 году станет самым высоким с 1989 года.

По данным портала bmpd, к концу 2022 года на территории Чехии прошли обучение до 800 военнослужащих вооруженных сил Украины, в том числе личный состав одного полного механизированного батальона в 600 человек. Несколько десятков раненых военнослужащих ВСУ прошли лечение в Чехии. В 2023 году вооруженные силы Чехии планируют подготовить 4 тыс. украинских военнослужащих, затраты на это составят около 1 млрд чешских крон ($45 млн).

«Благодаря общему объему поставок за счет военной помощи со стороны вооруженных сил, государственного финансирования, государственных сборов, координируемых нашим министерством, и поставок на коммерческой основе, которые также осуществляются в сотрудничестве с Министерством обороны, Чешская Республика является одним из основных поставщиков военной техники на Украину. Как в абсолютных цифрах, так и по отношению к размерам страны», — заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Согласно данным портала bmpd, всего из Чехии были поставлены на Украину в 2022 году:

— 93 танка (T-72), в том числе 38 — Министерством обороны Чехии (остальные 55, видимо – предприятием Excalibur Army);

— 226 боевых машин пехоты и бронированных машин, в том числе 60 (55 БМП и пять машин РХМ) — Министерством обороны Чехии (а остальные 166, видимо — Excalibur Army; предположительно все они были БМП-1);

— 38 гаубиц, в том числе 13 самоходных гаубиц (видимо, 152-мм Dana) — Министерством обороны Чехии (а остальные 25, видимо — Excalibur Army);

— 4 боевых вертолета (видимо, Ми-24Д).

Подобное количество вооружения и техники, отправленное сравнительно небольшой европейской страной другому государству, более чем впечатляет.

Что касается перспектив продолжения поставок чешского оружия Украине, то определенные возможности у Праги по производству вооружения, военной и специальной техники есть. ОПК этой страны может предложить потенциальному заказчику армейские многоцелевые автомобили, стрелковое оружие и радиоэлектронное оборудование.

К примеру, предприятие «Чешска зброевка» производит 9-мм пистолеты семейства CZ-G2000, автоматы и ручные пулеметы семейства CZ-2000, разработанные под 5,56-мм патрон стандарта НАТО, снайперские винтовки CZ-550, пистолеты-пулеметы «Скорпион», пистолеты серий CZ-75, -85, -100, -ПО и снайперские винтовки CZ-700 «Снайпер Ml».

Артиллерийские системы калибра 152/155 мм в значительных количествах Чехия предложить инозаказчику не может. Несколько десятков самоходных артиллерийских установок типа DANA было поставлено на Украину, но Киеву требуется не десятки, а сотни орудий подобного калибра и на несколько порядков большее количество боеприпасов. А с последними ситуация в Чехии не самая благоприятная. В промышленных количествах выдавать снаряды калибра 155-мм страна в настоящее время просто не в состоянии, поскольку производство боеприпасов после «бархатной революции» осталось на территории Словакии.

По большому счету, страна с 10-миллионным населением и вооруженными силами, численность которых ненамного больше общевойсковой дивизии военного времени (около 24 тыс. чел.), действительно не так много может передать Украине из вооружения и военной техники.

В качестве выхода из ситуации президент Чехии предложил привлекать рабочих с Украины. «Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины», — сказал он.

Однако это гораздо легче сказать, чем сделать. Стоит только представить, сколько средств и организационных усилий потребуется потратить на переезд с Украины в Чехию необходимого количества рабочих и служащих (вместе с семьями, надо заметить), их размещение на новом месте жительства и переучивание (в том числе и освоение чужого языка), и последующую организацию производства. Выдача продукции военного назначения для фронта в этом случае может начаться не ранее чем через полгода (и это по самым оптимистическим оценкам). К тому времени и боевые действия могут закончиться.

Однако если ориентироваться на оценки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки, так как он не видит перспектив для мирного урегулирования, то организованный набор рабочей силы на Украине для предприятий ОПК Чехии уже не представляется какой-то фантастической идеей.

В заключении интервью германской газете Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел заявил, что «этот год будет решающим для развития войны». Но это и без него известно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).