Проблем много, ответов нет. Зачем Асад приехал в Россию

Башар Асад приехал в Кремль — он рассказал Владимиру Путину о поддержке его решения о начале спецоперации и поблагодарил коллегу за «стойкую позицию на международной арене». Зачем президент Сирии посетил Москву, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент Сирии впервые с осени 2021 года приехал на переговоры с президентом России — Башар Асад и Владимир Путин встретились в Кремле. Утром Асад успел возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата, а позже отправился на встречу.

Во вступительном слове сирийский политик отметил, что его визит в Москву — первый после начала российской военной спецоперации на Украине. И заявил о сирийской позиции в поддержку «этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов».

«Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, так поддерживает их и в нынешние времена», — цитируются слова Асада на сайте Кремля.

Отдельно он поблагодарил Путина, МЧС и Минобороны за помощь с устранением последствий недавнего землетрясения.

Как накануне сообщали СМИ, переговоры Владимира Путина и Башара Асада должны были коснуться как ситуации в самой арабской республике, так и сирийско-турецких отношений. А также развития русско-сирийского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, и вопросов, связанных с разрешением конфликта в САР.

Помимо глав государств, переговоры в Москве провели министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Главы военных ведомств обоих государств обсудили ситуацию в Сирии, указав на то, что с начала военной операции России САР достигла больших успехов в освобождении страны от террористов и экстремистов.

Война в Сирии

Сирийская кампания ВС РФ началась в сентябре 2015 года — тогда авиация Воздушно-космических сил России приступила к нанесению ударов по объектам вооруженных формирований террористов в Сирии.

В результате террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России) был нанесен такой мощный удар, от которого она уже не смогла оправиться.

Военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, гражданская война в Сирии на данном этапе в основном завершена и предотвращен распад этого государства.

Важнейшим результатом кампании стало развертывание в Сирии на постоянной основе двух российских военных баз. Одна из них, в Хмеймиме, представляет собой аэродром первого класса, способный принимать все типы летательных аппаратов.

Другая военная база, расположенная в Тартусе, — это закрытая акватория с новейшими причалами, позволяющая размещать десятки кораблей. Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов.

Хотя ИГ была нанесена смертельная рана, а внутренние враги Башара Асада серьезно ослаблены, окончательно ли исчезли глубинные причины и противоречия, породившие противостояние самых различных сил и группировок в Сирии, пока неясно. И однозначный ответ на вопрос, возможно ли в будущем вновь столкновение самых различных слоев сирийского населения, тоже не очевиден.

Никуда не делась в Сирии и курдская проблема. По-прежнему на территории республики остаются американцы. Иран в САР только и делает, что с каждым днем усиливается, и сказать, что интересы Тегерана в полном объеме согласуются с интересами Москвы в регионе, было бы некоторым преувеличением.

Что касается Турции, то в северных районах Сирии Тайип Реджеп Эрдоган по-прежнему ведет себя исключительно как в своей вотчине, ни с кем не согласовывая своих действий. И управы никакой на турецкого лидера, занимающегося «отуречиванием» этих регионов Сирии, как не было, так и нет.

Чего ждать дальше

Как решать накопившиеся проблемы, до сих пор непонятно.

Если к этому добавить то обстоятельство, что ресурсы российской армии задействованы в специальной военной операции, становится очевидным, что оказать Дамаску масштабную помощь войсками и материальными ресурсами в случае ухудшения обстановки в Сирии Москва в прежних объемах вряд ли сможет.

Но не приходится сомневаться, что именно с просьбой об увеличении военной и экономической помощи Башар Асад приехал в Москву.



Помимо всего прочего, один из главных вопросов на сегодня — восстановление Сирии. Значительная часть страны по-прежнему лежит в развалинах. Денег на приведение республики в порядок, по самым скромным подсчетам, требуется существенно больше $100 млрд. Такими свободными средствами Россия, измученная многочисленными пакетами санкций и непрекращающимся экономическим спадом, безусловно, не располагает. Да и непонятно — даже если бы такие деньги в распоряжении Москвы были, то как бы выделение подобных средств братскому сирийскому народу сочеталось с интересами глубинной России?

Совершенно очевидно только одно — пока в Дамаске находится правительство Башара Асада, коллективный Запад не даст на восстановление Сирии ни цента.



И, вполне возможно (этого исключать никак нельзя), части сирийской военно-политической элиты будет сделано предложение следующего характера — «утром не будет Башара Асада, а уже в обед будут деньги». А подобная сделка находится в разряде тех, от которых невозможно отказаться. И тому есть немало примеров.

Москва в силу ограниченных ресурсов, тем более связанная участием в специальной военной операции, ничем не сможет парировать такое предложение.

Нет ясного и однозначного ответа и на то, каким образом будет выглядеть будущее российских военных баз в Сирии после смены в Дамаске политического руководства (а это рано или поздно по тем или иным причинам неизбежно произойдет).

Прецеденты между тем есть. В этом плане стоит только вспомнить ситуацию июля 1972 года, когда сменивший Гамаля Абделя Насера президент Египта Анвар Садат предложил российскому воинскому контингенту и советникам покинуть его страну в течение 24 часов.

В заключение можно сказать так — военный успех российских военных в Сирии бесспорен. Минобороны России выполнило все поставленные перед ним задачи. Однако удастся ли конвертировать победы на полях сражений в долговременный политический результат, пока не совсем ясно. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ситуация в развитии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).