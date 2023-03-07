Как в России и мире оценивают потери Украины в ходе СВО

Украина в феврале в боях с российскими силами потеряла более 11 тысяч человек, это на 40% больше, чем в январе. Об этом на совещании с военным руководством ВС РФ сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Официальных данных о потерях от Киева в этом году не было, последний раз советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале декабря 2022-го говорил о 13 тысячах погибших. Ближневосточные СМИ со ссылкой на израильский «Моссад» в феврале писали о 400 тысячах погибших, раненых и пленных. Американский CNN — о 600 тысячах.

За предыдущий месяц потери в живой силе в ВСУ существенно выросли по сравнению с январем, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава вооруженных сил Украины. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили более 11 тысяч военнослужащих», — сообщил министр.

Шойгу отметил, что безразличие киевского режима к своему народу удивляет, поскольку украинские власти явно «не считаются с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».

Как добавил глава Минобороны, в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава ВСУ.

Шойгу также оценил ситуацию под Артемовском, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои. «Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны Вооруженных сил Украины», — подчеркнул министр.

Руководитель ведомства рассказал, что на донецком направлении российские вооруженные силы в последние дни взяли под контроль пять населенных пунктов — Николаевку, Двуречное, Красную Гору, Гряниковку и Парасковиевку.

В начале февраля Шойгу рассказывал, что личные потери ВСУ в январе 2023 года составили более 6500 человек. Двумя месяцами ранее — в начале декабря прошлого года — советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что за девять месяцев с начала спецоперации армия потеряла погибшими около 13 тысяч бойцов.

Оценка потерь личного состава от Подоляка появилась после речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она заявила, что в боях погибли более 100 тысяч солдат ВСУ. Эта цифра вызвала резкую критику в Киеве, после чего фраза фон дер Ляйен была удалена и с видеозаписи выступления главы ЕК, и из стенограммы.

Впрочем, в январе норвежский министр обороны Эйрик Кристофферсен повторил, что количество погибших солдат оценивается в 100 тысяч человек, гражданских — в 30 тысяч человек.

Месяц назад израильские, турецкие и ближневосточные СМИ, ссылаясь на данные израильской спецслужбы «Моссад» писали, что на середину января ВСУ потеряли погибшими 157 тысяч человек, ранеными — 234 тысячи. Еще более 17 тысяч украинских бойцов находятся в плену. При этом отмечалось, что в числе погибших и раненых есть и граждане и наемники из других стран — их около 8 тысяч человек.

5 марта американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в Генштабе Украины, что к концу февраля ВСУ потеряли убитыми, скончавшимися от ран и болезней более 259 тысяч солдат. Число раненых оценивалось в почти в 247 тысяч. Еще 84 тысячи бойцов считаются дезертирами, 28 тысяч — пленными.

CNN и другие западные СМИ в разное время, ссылаясь на военных историков, аналитиков и политологов писали, что Генштаб Украины может занижать оценки погибших, раненых и дезертиров в ВСУ в полтора раза. Таким образом, рассуждает американский телеканал, совокупные потери украинской армии в живой силе могут приближаться к 1 млн человек.

Отставной американский полковник Макгрегор рассказывал, что на встрече с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что безвозвратные потери ВСУ составляли 257 тысяч человек погибшими, ранеными и пропавшими без вести.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ с позывным Мадяр в конце прошлой недели рассказывал, что в Артемовске, окруженном российскими войсками, рота украинских солдат «живет одну ночь».The New York Times в феврале рассказывала, что ежедневно в боях за Артемовск гибнут сотни бойцов ВСУ.