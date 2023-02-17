«Очень удивляет, что они там делают». В Киеве призвали гражданских покинуть Бахмут

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала эвакуироваться жителей Бахмута (российское название Артемовск), оставшихся в городе. А основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что российским войскам необходимо взять Бахмут, чтобы «полностью парализовать украинскую армию».

«Дополнительные проблемы»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в своем Telegram-канале, что, согласно ее данным, только за 16 февраля в Бахмуте погибли пять гражданских, девять человек были ранены.

По ее словам, в городе «идут тяжелые бои», а «вражеская артиллерия работает по жилым кварталам».

«Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным. Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте: если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться», — написала Верещук.

Она объяснила, что, когда мирные жители остаются в городе, они «подвергают опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться» вместе со взрослыми.

Кроме того, отметила Верещук, гражданские, не покинувшие Бахмут, создают «дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются» им там помогать — военным, нацполиции и волонтерам.

«В-третьих, вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности. Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность. Поэтому, призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете», — заключила украинский вице-премьер.

Стратегическая важность Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил «Известиям», что взятие Бахмута имеет стратегическое значение для российских войск.

«Для чего нужен Бахмут? Он нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются: в городе и его окрестностях находятся сегодня, по оценкам разведки, около 90 батальонов — это 40–50 тысяч человек», — сказал Пригожин.

Согласно его данным, «противник подкидывает каждый день новые резервы», но российские войска с боевиками ЧВК «Вагнер» «каждый день продвигаются в разных направлениях» — «где-то 50, где-то 100 метров». Пригожин подчеркнул, что «бои идут за каждый дом, в каждом огороде укрепрайон».

По его мнению, Вооруженным силам России одновременно необходимо наносить удары и на других направлениях в Донбассе.

По данным «Известий», Бахмут — важнейший узел обороны украинских вооруженных формирований. Если российским подразделениям удастся взять город под контроль, они смогут угрожать украинским войскам скорым выходом к трассе, ведущей из Артемовска в Часов Яр. Эта дорога, в свою очередь, — один из двух оставшихся маршрутов снабжения ВСУ.

16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире «Соловьев Live», что российские подразделения взяли под контроль все высоты в окрестностях Бахмута. По его словам, «остался фактически один небольшой коридор», который тоже контролируют ВС РФ, что «существенно сковывает маневр по подвозу живой силы и боеприпасов» противником.

В тот же день в связанных с ЧВК «Вагнер» Telegram-каналах появилось видео, на котором четверо вооруженных мужчин заявили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасов». Пригожин заявил тогда, что на видеоролике – бойцы основанного им ЧВК, и они «никоим образом не дискредитировали» Минобороны. По словам бизнесмена, он обошел «все известные» ему кабинеты Москвы для обеспечения ЧВК «Вагнер» поставками боеприпасов, а также готов продолжить это делать, даже если его самого посадят за «дискредитацию армии».

«Не окажет влияния на войну»

14 февраля газета The New York Times сообщила, что «украинские власти активизировали усилия, чтобы убедить несколько тысяч оставшихся мирных жителей покинуть Бахмут. Журналисты предположили, что Киев, «возможно, готовится отступить из города, который он яростно защищал в течение нескольких месяцев».

«Город, население которого до войны составляло около 70 000 человек, неуклонно пустеет по мере усиления боевых действий. По оценкам местных властей, там все еще остается менее 5000 жителей, около 140 из них дети. Теперь Украина хочет, чтобы они тоже ушли», — говорится в публикации.

При этом в США считают, что Бахмут «не представляет особой стратегической ценности ни для Москвы, ни для Киева» — «его значение в большей степени зависит от количества пролитой крови».

«Даже если Бахмут падет, это не окажет стратегического влияния на общую войну. Я бы зашел так далеко, что сказал бы, что это даже не обязательно окажет стратегическое влияние на боевые действия в этой части страны», — приводятся в статье слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.