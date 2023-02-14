Неопознанные воздушные шары атакуют Соединенные Штаты

Появление неопознанных воздушных шаров на территорией США стало в последнее время регулярным. Накануне истребитель ВВС США поразил ракетой класса «воздух-воздух» очередной воздушный объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена. С деталями инцидента разбиралась «Газета.Ru».

Средствами радиолокационной разведки очередной нарушитель воздушного пространства США был обнаружен над штатом Монтана в субботу 11 февраля. По предварительным оценкам, он не представлял серьезной угрозы для каких-либо объектов на поверхности земли. Пока не подтверждено, что воздушный объект мог использоваться в каких-либо разведывательных целях.

Шар был сбит по указанию президента США Джо Байдена истребителем General Dynamics F-16 Fighting Falcon, который в этих целях применил ракету с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9X Sidewinder. Летательный аппарат неустановленной государственной принадлежности находился в воздушном пространстве США на высоте примерно 12 км.

Этот автоматический дрейфующий аэростат (а именно так корректно называть летательные аппараты подобного типа) стал уже четвертым неопознанным летающим объектом, пораженным средствами противовоздушной обороны Соединенных Штатов в этом месяце. Волна вторжений в воздушное пространство Соединенных Штатов с помощью воздушных шаров стартовала в этом месяце, так 4 февраля у берегов Южной Каролины многоцелевым истребителем пятого поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor был сбит китайский автоматический дрейфующий аэростат, который до этого несколько дней находился в воздушном пространстве Канады, а затем и США. За ним последовало еще несколько аналогичных объектов.

Дело дошло до того, что представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) не исключили, что сбитые объекты могут иметь внеземное происхождение.

На самом деле все пораженные управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» автоматические дрейфующие аэростаты отнюдь не прибыли из другой галактики и имеют вполне конкретную государственную принадлежность, и ее очень легко определить по обломкам аппаратуры и остаткам оболочек воздушных шаров. Есть все основания полагать, представители вооруженных сил США уже давно разобрались со страной происхождения этих автоматических дрейфующих аэростатов.

Вместе с тем цели запуска подобных воздушных шаров в наше время не совсем понятны.

В 1950-х годах, до начала космической эры, автоматические дрейфующие аэростаты в воздушное пространство Советского Союза запускались Соединенными Штатами и другими странами НАТО тысячами. Задача, которая ставилась перед АДА в тот момент времени, заключалась в следующем — определить количество стратегических бомбардировщиков на территории СССР и уточнить места расположения шахт (стартовых столов) межконтинентальных баллистических ракет.

Однако из совершенно фантастического количества запущенных шаров лишь единицы добыли заслуживающую доверия разведывательную информацию. Ведь АДА очень трудно (а практически и невозможно) вывести на требуемый точечный объект. Даже если это и произошло (причем по совершенно непрогнозируемым причинам), в момент пролета объект разведки может быть закрыт плотной облачностью, а второго захода для воздушного шара уже быть не может просто по определению.

Поэтому с началом космической эры и созданием противоборствующими сторонами орбитальных группировок космических аппаратов какая-либо необходимость в массовом запуске автоматических дрейфующих аэростатов отпала сама по себе. Так что появление над территорией Соединенных Штатов нескольких АДА, скорее всего, не связано с целями разведки. В XXI веке ведение какой-либо оперативной и результативной разведки с помощью автоматических дрейфующих аэростатов представляется очевидным анахронизмом.

Тот же Китай в настоящее время располагает орбитальной группировкой в 499 космических аппаратов (США — 2944, Великобритания – 452, ЕС – 312, Россия – 185 КА). Количество спутников у Китая с 2011 года выросло в 7 раз. В свою очередь, от мировой космической группировки в 4852 ед. на начало этого года доля РФ составляла всего 4%.

Что касается космических аппаратов, классифицированных в качестве имеющих военное назначение, то в 2022 году КНР вывела на орбиту 45 подобных аппаратов, США — 30, а Россия — 15. Таким образом, Китай впервые смог опередить Америку в одной из ключевых сфер космической конкуренции великих держав.

Предположение, что в Пекине проблему получения разведывательных данных будут решать с помощью практически неуправляемых автоматических дрейфующих аэростатов, выглядит на этом фоне как-то не совсем корректно.

Так что причины нарушения китайскими воздушными шарами границы Соединенных Штатов в воздушном пространстве носят, видимо, все-таки другой характер. В Пекине утверждают, что это происходит не по злому умыслу.