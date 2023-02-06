Уничтожение АДА в небе над Америкой. Какие выводы может сделать Россия

В прошедшие выходные ВВС США все-таки уничтожили автоматический дрейфующий аэростат (АДА), принадлежащий КНР. Объект почти неделю находился в воздушном пространстве над континентальной частью Америки. С авиабазы Лэнгли была поднята пара истребителей 5-го поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor, один из которых поразил китайский АДА ракетой класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder на высоте около 20 км.

Остатки оболочки АДА и его аппаратуры упали в воды Атлантического океана, приблизительно в 11 км от побережья США около курортного городка Мертл-Бич в Южной Каролине. Ранее открывать огонь по китайскому АДА в США опасались, поскольку аэростат имел весьма немалые размеры и его фрагменты при падении могли причинить существенный вред людям и строениям на земле.

Между тем в некоторых СМИ распространялась информация, что американцы пытались сбить китайский АДА с момента обнаружения, но это у них как-то не получалось. При этом ряд экспертов добавляли, что происходящее было «совершенно естественным, ведь на АДА трудно навести ракету». Надо сказать, все это весьма мало соответствует действительности.

Для тех же зенитных ракетных комплексов стрельба по АДА никогда не представляла особых трудностей. К примеру, Правила стрельбы зенитного ракетного комплекса С-75М (представляющего собой, между прочим, «дедушку» отечественного зенитного ракетного вооружения) рекомендовали вести стрельбу по АДА в «режиме АДА» (он так и назывался), а наведение ракет при этом осуществлялось по методу Т/Т («трехточки»).

Стрельба должна была вестись одиночными ракетами на дальностях и высотах, приведенных в Правилах стрельбы в соответствующих приложениях и таблицах. К примеру, если высота полета АДА составляла 31-35 км, то при нулевом параметре цели ближняя граница зоны поражения для ЗРК С-75 в этом случае составляла бы 34 км. И никаких чудес и непреодолимых трудностей при этом у боевых расчетов ЗРК не возникало.

Стрельбу по АДА рекомендовалось вести зенитными управляемыми ракетами В-755 с маркировкой ДА. В этом изделии была доработана цепь подрыва боевой части с целью более уверенного поражения АДА. В частности, введен подрыв боевой части по разовой команде К3. Примерно аналогичными тактико-техническими характеристиками обладают и американские зенитные ракетные системы.

Сбить АДА силами истребительной авиации несколько сложнее. В 1950-е годы практический потолок самолетов, привлекавшихся для борьбы АДА, не превышал 15-17 тыс. м, а АДА даже в те времена могли легко забираться на высоту до 35 км. У современных истребителей практический потолок находится в пределах 19-21 тыс. м. Поскольку китайский АДА на прошлой неделе следовал над территорией США на высоте около 20 тыс. м, то поразить его истребителям F-22 Raptor не составило особого труда.

Был ли заход АДА КНР в воздушное пространство США случайным явлением? Навряд ли. Дело в том, что на больших высотах (в стратосфере) воздушные потоки имеют весьма предсказуемые направления своего перемещения, и можно с большой точностью рассчитать, когда тот или иной аэростат окажется во вполне конкретном месте.

Вскрыл ли этот инцидент с китайским АДА какие-либо проблемы в системе ПВО США – вопрос достаточно спорный. Дело в том, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сориентировано в основном на задачи раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении и борьбу со стратегической авиацией, действующей с Северного стратегического воздушно-космического направления.

На большей части Соединенного Штатов какие-либо силы истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия, а также средств радиолокационной разведки не развернуты в принципе. Для государства, отделенного от остального мира Тихим и Атлантическим океанами, задачи борьбы с пилотируемой авиацией, БЛА и АДА никогда не ставились во главу угла, как это было, к примеру, в СССР.

Да и предполагать, что сегодня, в космический век, силами АДА можно вести какую-либо эффективную видовую, радио- и радиотехническую разведку, было бы слишком опрометчиво. Так что никаких существенных пробелов китайский АДА в системе ПВО США, есть все основания полагать, не вскрыл. Разве что в ВВС США будет несколько усилено количество дежурных по ПВО экипажей истребительной авиации на авиабазах континентальной части страны.

Что касается выводов из этого инцидента для сил и средств противовоздушной обороны ВС РФ, развернутых в Европейской части страны, то их боевой и численный состав необходимо существенно увеличить (скорее всего, в разы). В первую очередь внимание надо обратить на радиолокационную разведку, поскольку только от ее точных данных зависят все обоснованные действия и решения лиц, ответственных за ПВО страны и Вооруженных сил.

Все дело в том, что радиолокационное поле с высотой нижней границы в 100 м на западных границах государства до 1991 года обеспечивалось в основном подразделениями радиотехнических войск, дислоцированных на территории Прибалтики, Белоруссии, Западной Украины. Все это было утрачено после распада СССР, а сугубо внутренние регионы Российской Федерации внезапно стали приграничными (а сегодня уже и прифронтовыми).

Однако радикального усиления боевого состава радиотехнических войск после 1991 года (несмотря на все принимаемые меры) пока так и не произошло. Примерно такое же положение дел сохраняется с силами истребительного и зенитного ракетного прикрытия. Поэтому пролет китайского АДА над территорией США должен стать поводом для конструктивных и раздумий, и решений в сфере укрепления боевых и оперативных возможностей отечественной противовоздушной обороны.

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