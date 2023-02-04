Новый обмен пленными между Россией и Украиной. Что о нем известно

Россия вернула на родину 63 военнослужащих, которые были в плену у ВСУ. На Украину при обмене были переданы 116 человек, а также несколько тел, в том числе «иностранных волонтеров-добровольцев». Это уже второй обмен с начала 2023 года — предыдущий состоялся 8 января.

На территорию России вернулись более 60 военных, которые находились в плену у ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что «в состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов».

Всем военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они могут связаться с родственниками.

После обмена глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что Киев вернул 116 своих военнослужащих, двое из них офицеры, остальные — рядовые и сержанты.

«Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью Бегшоу», – говорится в посте. Ермак отметил, что российская сторона предоставила и тело украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала спецоперации на Украине.

Ермак пообещал вернуть всех.

1 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что Украина затягивает обмен пленными.

«Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших», – заявила она.

Москалькова рассказала, что к ней обращаются родственники украинских военных, которые числятся как без вести пропавшие. «Находим их живыми в числе военнопленных на территории России и сразу же предлагаем обменять на наших ребят, находящихся в украинском плену», – утверждает она.

Предыдущие обмены пленными

8 января Минобороны России сообщило, что на родину из украинского плена вернулись 50 военнослужащих. Их направили в Москву для реабилитации в медучреждениях. 30 из них – служащие ЛНР, после восстановления они отправятся домой в республику.

«Прям не верится, что попали домой. Родных не видел с 23 февраля никого. <…> В плен попали — давали позвонить один раз», – рассказал освобожденный из украинского плена военный из ЛНР Сергей. Его слова приводит ТАСС.

В декабре прошлого года, как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, были освобождены около 200 российских военнослужащих. Он заверил, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил каждого из них одеждой, едой и всем необходимым.

Из этого числа 82 человека были освобождены в канун Нового года – 31 декабря.

Процесс обмена пленными

В январе этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча о том, чтобы организовать гуманитарные коридоры для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах.

«Мы говорим об этом, продолжаем контакты на различных уровнях. Кстати, небольшие обмены иногда реализуются. Эта инициатива нашего президента [о создании гуманитарного коридора для раненых] продолжает обсуждаться. И мы хотели бы получить результаты», – сказал Малкоч.

Предложение организовывать обмен пленными и создать гуманитарный коридор в зоне российской военной спецоперации подтвердил и официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

Москалькова напомнила в ответ, что любые действия, связанные с обменом пленных и раненых «невозможны без официальных решений специальных органов государственной власти, министерства обороны, и, конечно, верховного главнокомандующего».

«Мы будем ожидать решения с этой стороны [от руководства России]. И конечно, это должно быть трехстороннее решение», – добавила она.

Российский омбудсмен отметила, что «будет ожидать публикации турецкой стороной дорожной карты» по инициативе о гуманитарных коридорах. «Нужно понять, что под ней имеется в виду», – пояснила она.